Басманный районный суд Москвы арестовал Умара Чичаева на срок 1 месяц 30 суток, передает корреспондент RTVI. Защита Чичаева просила назначить ему домашний арест.

В ходе заседания он сообщил, что является заместителем командира взвода ОМОНа «Ахмат», у него на иждивении четверо детей. В ходе перестрелки он получил пулевое ранение.

Еще двум фигурантам дела о перестрелке у офиса Wildberries Тверской районный суд Москвы назначил административные аресты сроком на 15 суток — Чапанова А. И. и Кодзоева М. Р. признали виновными в неповиновении законному распоряжению полицейского, сообщил телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

Вечером 20 сентября суд арестовал шестерых фигурантов по делу о нападении на офис Wildberries, расположенный недалеко от Кремля. Всего обвинения предъявлены 33 фигурантам.

ТАСС передает, что суд арестовал десять человек по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs.

Аресты предполагаемых участников перестрелки в офисе Wildberries продолжаются. Сейчас суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Умару Чичаеву и еще нескольким фигурантам.

Когда суд будет решать вопрос об аресте сооснователя Wildberriеs Владислава Бакальчука, неизвестно. Владислава Бакальчука в суд пока не привезли, сообщает корреспондент RTVI.

Предполагается, что сегодня суд в закрытом режиме изберет меру пресечения бизнесмену. Ранее Бакальчука задержали на 48 часов.

Умар Чичаев — уроженец Чечни, выступает за клуб единоборств «Беркут», который базируется в Грозном. Чичаев является чемпионом Европы и мира по тхэквондо, а также мастером спорта по кикбоксингу. В 2019 году сообщалось, что «Беркут» войдет в семейство другого известного в Чечне бойцовского клуба — «Ахмат».

В 2009 году Чичаева в числе других спортсменов чествовали в аэропорту Грозного министр по физической культуре, спорту и туризму Чечни Хайдар Алханов, замминистра Ваха Чапаев и другие чиновники