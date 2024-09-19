Басманный суд Москвы арестовал шестерых участников по делу о нападении на офис Wildberries, расположенный в центре столицы. Всего обвинения по делу предъявлены 33 фигурантам, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении следующих фигурантов: Сайфулаева А.А., Коноплева И.С., Нурматова М.Х., Канаева Р.М., Ефремова А.В., Мажиева М.Х. На срок 1 месяц 30 суток, то есть до 18 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

Мера пресечения в отношении Бакальчука еще не избрана. Разбирательства по ходатайствам могут занять несколько дней. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы передает, что меру пресечения Владиславу Бакальчуку изберут 20 сентября.

Дело рассматривает центральный аппарат Следственного Комитета России. По версии ведомства, группа нападавших во главе с Владиславом Бакальчуком прибыла в офис компании в Романовом переулке в центре Москвы, «чтобы воздействовать на принятие руководством решения о безвозмездной передаче 49% долей компании Russ».

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