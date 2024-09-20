Совладелиц Wildberries Владислав Бакальчук сообщил, что он находится дома и с ним «все в порядке». Днем 19 сентября предпринимателя задержали после перестрелки у офиса компании, расположенного в центре Москвы.

«Рад вернуться домой и продолжить бороться за справедливость <…> Я дома. Я в шоке. Но Правда на моей стороне», — говорится в публикации Бакальчука.

Предприниматель заявил, что 18 сентября он с командой приехал в офис Wildberries «с мирными намерениями для урегулирования вопросов», в том числе касающихся проведения аудита и ознакомления с документами. Бакальчук подчеркнул, что действовал как соучредитель компании «исключительно в рамках законодательства».

Вместе с тем он отметил, что во избежание «возможных провокаций» заранее уведомил органы правопорядка о своем визите в офис корпорации.

«Несмотря на это, при входе в офис по нам открыли огонь непонятные мне люди. К сожалению, есть жертвы. Могу предположить, что они уже ждали нас. Происходило это все при сотрудниках правоохранительных органов. Это было подлое и неожиданное нападение», — утверждает Бакальчук.

Бизнесмен также обвинил жену — Татьяну Бакальчук — в том, что вместо того, чтобы решать проблемы компании, она «прячется или бегает по интервью». По словам предпринимателя, он якобы неоднократно пытался связаться с женой для решения вопросов о состоянии фирмы, однако та его игнорировала.

«Татьяна, ты реально не знала о готовящейся на меня вооруженной провокации? Или братья Мирзояны, с которыми ты связалась и просто подарила им 35% долей в нашей компании Wildberries, тебе не посчитали нужным сообщить о том, что готовят покушение на меня? Кто нанял этих вооруженных людей и что они делали в нашем офисе?» — обратился Бакальчук к жене в своем телеграм-канале.

Он добавил, что сейчас владельцы компании Russ — братья Мирзояны — «разворовывают» Wildberries «под покровительством Бекхана Барахоева и Сулеймана Керимова». «Уверен, что власти разберутся в случившемся, и все виновные понесут наказание», — заявил Бакальчук.

Адвокаты Бакальчука подтвердили «Коммерсанту» его освобождение. Представитель предпринимателя в разговоре с «Ведомостями» уточнил, что следователи не нашли состава преступления в его действиях.

Стрельба у офиса Wildberries

Днем 18 сентября возле офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» произошла стрельба, в результате которой погибли два охранника офиса компании. Еще семь человек пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила супруга и сопровождавших его людей в попытке рейдерского захвата.

По утверждению пресс-службы компании, стрельбу первыми открыли люди, прибывшие вместе с Владиславом Бакальчуком. Сам предприниматель утверждал обратное — якобы он с командой приехал в офис на переговоры по поводу строительства складов Wildberries, но на них «совершили покушение люди, по информации, гуляющей в соцсетях, связанные с террористическими группировками».

Адвокаты Бакальчука заявляли, что на предпринимателя было совершено вооруженное нападение со стороны вооруженной охраны Wildberries, в числе которой находился «вооруженный террорист».

Вечером 18 сентября Бакальчука вызвали «на беседу» в правоохранительные органы. 19 сентября ему было предъявлено обвинение по четырем статьям УК: убийство; покушение на убийство; покушение на сотрудника правоохранительных органов; самоуправство. Предпринимателя задержали на 48 часов.

20 сентября ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что по месту жительства прошли обыски. Пресс-секретарь Бакальчука Александр Агафонов отказался комментировать RTVI эту информацию.

За два дня по делу о стрельбе у офиса Wildberries арестовали 30 человек, в том числе замкомандира взвода ОМОНа «Ахмат» Умара Чичаева. Также среди арестованных Мансур и Магомед Исаевы (Магомед рассказал, что раньше работал в МВД), Эскерхан Дадаев, Абубакар Висаргов, Ахмед Мегомедхалилов, Дмитрий Селиверстов и Ломбек Дениев. После оглашения меры пресечения Магомедхалилов сказал: «„Вайлдберриз“ не пользуйтесь, „Озоном“ пользуйтесь!».