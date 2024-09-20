«В ходе следственных действий по месту жительства Бакальчука изъяты предметы, представляющие интерес для следствия. Обыски завершены», — сказал собеседник РИА Новости.

По месту жительства сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука прошли обыски в рамках уголовного дела о стрельбе у главного офиса компании в центре Москвы, сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Пресс-секретарь Бакальчука Александр Агафонов отказался комментировать RTVI информацию об обысках у предпринимателя.

Согласно карточке в базе суда, на 20 сентября было запланировано рассмотрение Замоскворецким судом Москвы ходатайства следователя о производстве обыска, не терпящего отлагательств, по месту жительства. В карточке указывается, что материал должен рассмотреть судья Юрий Рахматов.

19 сентября Владиславу Бакальчуку было предъявлено обвинение по четырем статьям УК: убийство; покушение на убийство; покушение на сотрудника правоохранительных органов; самоуправство. Предпринимателя задержали на 48 часов.

К моменту выхода материала по делу о стрельбе у офиса Wildberries арестованы 20 человек, в том числе замкомандира взвода ОМОНа «Ахмат» Умар Чичаев. Всего обвинения предъявлены 33 фигурантам.

Когда суд будет решать вопрос об аресте сооснователя Бакальчука, неизвестно. Его в суд пока не привезли, сообщает корреспондент RTVI.