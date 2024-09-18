Днем 18 октября у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы произошла стрельба. В результате нее погибли два охранника офиса компании, еще семеро получили ранения. В пресс-службе маркетплейса заявили, что муж ее основательницы Владислав Бакальчук предпринял вооруженную попытку захвата офиса. По факту случившегося Следственный комитет завел уголовное дело сразу по пяти статьям, Владислава Бакальчука, который был на месте преступления, доставили на допрос. Что об инциденте говорят сами участники событий и лидеры мнений — в материале RTVI.

Мнения Бакальчуков

Версия Татьяны Бакальчук: «Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.

Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался.

Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел.

Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка».

Версия Владислава Бакальчука: «Сегодня в 12 часов должна была состояться встреча с руководством РВБ, о которой они были уведомлены заранее. Наши юристы отправили официальное уведомление Wildberries, а также запросили урегулирование всех накопившихся разногласий.

Мы пришли с чётким планом действий: передать официальные документы и обсудить важный вопрос строительства новых складов, которое приостановлено из-за указаний Роберта Мирзояна. Wildberries, как известно, срочно нуждается в этих складах.

Но то, что произошло дальше, вышло за рамки любых ожиданий. Я знал, что возможны провокации, поэтому обратился в МВД для обеспечения охраны. Охрана БЦ отказала в пропуске меня и моих коллег, используя нелепые оправдания, как будто мы какие-то «непонятные люди в гражданском», несмотря на присутствие сотрудников полиции.

Никто не мог представить, что начнется стрельба. Мои люди не были вооружены, нас защищали сотрудники полиции. Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries. В тот момент началась настоящая паника, повсюду был дым, люди пытались укрыться. Мои коллеги, пришедшие со мной, были ранены. Это не перестрелка, как пытается представить руководство РВБ. Это был настоящий расстрел.

Кому-то показалось, что мы пришли с угрозами, но это ложь! Мы пришли для обсуждения бизнес-вопросов. В ответ — по нам открыли огонь. Я хочу напрямую обратиться к руководству РВБ: прекратите распространять ложь и манипулировать фактами. Люди были ранены, и это результат ваших действий».

Реакция общества

Депутат Нина Останина: «Хочу, естественно, не занимая ничью сторону, заявить: пора у нас в России заканчивать с криминалом. Тем более, что есть очень эффективный метод батьки Лукашенко».

А то у нас еще в 80-х годов прошлого века, не говоря уж о 90-х, сложилась фактически параллельная государственной власти «власть», которая считает, что ей закон не писан, а если и писан, то совсем другой, нежели имеется в виду в правовом государстве.

Ну и, конечно, правы те, кто справедливо замечает: когда одни сражаются за Родину на СВО, другие стреляют за владение офисом в Москве».

Журналист Ксения Собчак: «А почему эти уважаемые, крепкие, визуально вполне себе сильные и храбрые люди с бородами и в масках не обороняют прямо сейчас Курскую область? Почему, так сказать, не на фронте? Их умение держать в руках оружие, конечно, пригодилось бы там».

«Представьте: в головной офис «Амазона» на «переговоры» придет состав вооруженных бородатых мужчин и начнет стрельбу. Вот и я не могу».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян: «Мне казалось, что споры бизнеса, которые заканчиваются перестрелкой, остались в девяностых. Но сегодня пришлось наблюдать очень знакомую, но почти забытую попытку рейдерского захвата Wildberries.

Философ, политолог Александр Дугин: «По поводу событий вокруг Wildberries. Единственный выход — национализировать сеть и отправить ее владельцев к королеве марофонов Блиновской. Иначе они всех перестреляют. Деньги делают с людьми страшные вещи. Сводят с ума. Превращают в животных. Капитализм — это отвратительно. И его знаковые фигуры не забывают нам об этом напоминать. Стрелять — это на ЛБС. Хоть в Новороссии, хоть в Курской области. Но убивать людей в воюющей стране из-за денег — это плевок в лицо всем нам».

Актриса, блогер Яна Поплавская: «Озверели. Возвращение девяностых. Такое нужно пресекать самым жестким образом».

Журналист, депутат Госдумы Евгений Попов: «Бывает свадьба со стрельбой, а тут — развод».

Политик, экс-депутат Верховной Рады Олег Царев: «Целый сериал про рейдерские захваты и перехваты. Вкупе с публичными обращениями участников процесса и сочувствующих выглядит история совсем нездорово».

Журналист Сергей Мардан: «Даже в проклятые 90-е, должен сказать, такого не было. По крайней мере, раненых с огнестрелами мимо журфака не таскали. Интересно, где доблестный московский ОМОН и доблестная Росгвардия?». «Кажется, у Бакальчука сегодня появились все шансы отправиться в СИЗО по очень тяжелой статье».

Депутат Дмитрий Гусев: «Наш бизнес цифровых платформ, в данном случае маркетплейсов, давно лихорадит. И это негативно влияет на доходы людей, которые работают на этот маркетплейс. Происходят задержки с выдачей заказов. Постоянно идет негативная информация о задержке строительства новых складов».