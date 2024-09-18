Правоохранительные органы должны обратить внимание на скандальную ситуацию вокруг маркетплейса Wildberries. Об этом RTVI заявил первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Наш бизнес цифровых платформ, в данном случае маркетплейсов, давно лихорадит. И это негативно влияет на доходы людей, которые работают на этот маркетплейс. Происходят задержки с выдачей заказов. Постоянно идет негативная информация о задержке строительства новых складов», — заявил депутат.

По его словам, в последнее время работа Wildberries вызывает «много негатива» — в том числе в связи с тем, что на складах компании трудятся «нелегальные работники».

«И, в общем-то, не только в Wildberries — этим отличаются и другие маркетплейсы. Необходимо вводить более точное законодательное регулирование, чем, собственно говоря, мы и занимаемся», — сказал Гусев.

Его коллега, глава думского комитета по защите семьи Нина Останина призвала «заканчивать с криминалом» в России, напомнив о существовании на этот случай «очень эффективного метода “батьки Лукашенко”».

«А то у нас еще с восьмидесятых годов прошлого века, не говоря уж о девяностых, сложилась фактически параллельная государственной власти “власть”, которая считает, что ей закон не писан, а если и писан, то совсем другой, нежели имеется в виду в правовом государстве», — написала депутат в своем телеграм-канале.

Останина также процитировала популярный комментарий по поводу инцидента в офисе Wildberries: «Когда одни сражаются за Родину на СВО, другие стреляют за владение офисом в Москве».

Конфликт в головном офисе Wildberries в московском бизнес-центре «Романов двор» произошел между охраной и вооруженными мужчинами, пришедшими туда с мужем основательницы компании Владиславом Бакальчуком. По его словам, они явились на очередной раунд переговоров о финансировании строительства складов маркетплейса, а охранники отказались их пропускать. В пресс-службе Wildberries заявили, что Бакальчук и его сопровождающие сами спровоцировали скандал.

Стрельба у офиса Wildberries: версии Бакальчуков и последствия

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что произошла попытка рейдерского захвата офиса компании. Она сообщила, что одновременно с этим представители ее мужа приходили в еще один офис, расположенный в бизнес-центре «Искра парк» у метро «Динамо». Бакальчук заявила, что в результате инцидента есть по меньшей мере трое раненых.

Источник в оперативных службах сообщил ТАСС, что при конфликте в головном офисе Wildberries погиб один охранник. Собеседник РИА Новости в компании заявил, что позже в больнице скончался второй сотрудник охраны, получивший огнестрельные ранения. Эту информацию агентству подтвердили в правоохранительных органах. Татьяна Бакальчук сообщала только об одном погибшем.

По факту стрельбы у офиса Wildberries Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по нескольким статьям: ч. 1 ст. 105 УК (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК (самоуправство). По данным Mash, в рамках дела задержаны по меньшей мере 28 человек.

Как утверждает Mash, в числе пострадавших в результате инцидента у офиса Wildberries оказались трое спортсменов, якобы приехавших с Бакальчуком ― чемпион России по всестилевому карате и вице-чемпион Европы Абубакар Местоев, чемпион Европы и мира по тхэквондо Умар Чичаев, а также чемпион России по боксу в тяжелом весе Рашид Кодзоев.