Один человек погиб, двое ранены после стрельбы у офиса Wildberries в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По информации агентства, среди пострадавших есть полицейские.

«СК подключился к выяснению обстоятельств произошедшего. Сотрудники работают внутри здания, ведется осмотр места происшествия», — передает ТАСС.

Телеграм-канал Shot пишет, что после конфликта и стрельбы у офиса Wildberries пострадало десять человек, включая троих полицейских. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук ранее заявила о трех раненых.

По данным канала, по факту инцидента возбуждены уголовные дела по трем стятьям: «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные приобретение оружия».

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что после инцидента у офиса Wildberries задержано около 10 человек. По данным «Интерфакса», задержаны восемь человек.

Конфликт со стрельбой у головного офиса Wildberries произошел днем 18 сентября. В пресс-службе маркетплейса заявили, что Владислав Бакальчук в сопровождении вооруженной охраны пытался «незаконно» проникнуть в офисное здание.

Татьяна Бакальчук обвинила своего мужа и его представителей в попытке рейдерского захвата офиса. В свою очередь предприниматель заявил о попытке нападения на него и членов его команды, а также последовавшем после этого вооруженном конфликте. По словам Бакальчука, он приехал к зданию офиса для участия в «мирных переговорах» по финансированию строительства новых складов Wildberries.