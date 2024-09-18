Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав сообщил в своем телеграм-канале, что на него и членов его команды пытались совершить нападение у головного офиса компании в Москве. Ранее в пресс-службе маркетплейса заявили, что Бакальчук пытался «незаконно» проникнуть в здание офиса.

«Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок. Со мной все хорошо, я внутри офиса. Ждите подробностей», — говорится в посте Владислава Бакальчука в его телеграм-канале.

В разговоре с РБК предприниматель заявил, что в офисе Wildberries должен был состояться очередной раунд переговоров по финансированию строительства новых складов компании. По словам Бакальчука, на входе в здание он «был атакован» службой охраны и неизвестными ему людьми, которые «спровоцировали вооруженный конфликт».

«В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег», — приводит РБК слова предпринимателя, которые передал его представитель.

Бакальчук не исключил, что целью нападавших мог быть он сам и добавил, что ехал на «мирные переговоры».

В свою очередь Татьяна Бакальчук отвергла утверждение своего мужа, заявив, что к офису приехала «вооруженная группа». Она утверждает, что «никто ни о каких переговорах не договаривался», и называет произошедшее «неудачной попыткой рейдерского захвата».

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем <…> Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию», — написала Бакальчук в своем телеграм-канале.

О том, что во время конфликта у офиса Wildberries были слышны выстрелы, также сообщили телеграм-каналы Mash и «Осторожно, новости».