Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав пытался с охраной проникнуть в офис компании в бизнес-центре «Романов Двор». Об этом 18 сентября сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — говорится в сообщении.

Mash написал, что приехавшие к офису устроили стрельбу, звуки, похожие на выстрелы, слышны на видео, опубликованном телеграм-каналом. По его данным, ранения получили трое мужчин. Работников офиса эвакуировали.

Также из находящегося по соседству здания факультета журналистики МГУ на Моховой улице эвакуировали всех учащихся, передает MSK1.RU.

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