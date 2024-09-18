Владислав Бакальчук и еще несколько человек попытались провести вооруженный рейдерский захват офисов Wildberries в Москве, сообщила основательница маркетплейса и жена предпринимателя Татьяна Бакальчук. По ее словам, в результате инцидента три человека ранены.

Бакальчук назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, [сооснователя Wildberries] Сергея Ануфриева и [экс-председателя совета директоров Вайлдберриз Банка] Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», — говорится в сообщении.

Основательница Wildberries сочла абсурдным заявление своего мужа о «якобы переговорах», заявив, что «никто ни о каких переговорах не договаривался».

«Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. <…> Прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел», — добавила Бакальчук.

В среду, 18 сентября, в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что Владислав Бакальчук пытался «незаконно» проникнуть в здание офиса в Москве в сопровождении вооруженной охраны.

Сам Бакальчук заявил о попытке нападения на него и членов его команды. Он утверждает, что «был атакован» службой охраны и неизвестными ему людьми, которые «спровоцировали вооруженный конфликт». «В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег», — приводит РБК слова предпринимателя, которые передал его представитель.

По словам Бакальчука, он приехал к зданию офиса для участия в «мирных переговорах» по финансированию строительства новых складов Wildberries.

После конфликта и стрельбы у офиса Wildberries в Москве задержано около 10 человек, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным «Интерфакса», задержаны восемь человек.