Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «наглом рейдерском захвате» компании Wildberries (WB) и пообещал «защитить законный бизнес». Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале и выложил видео встречи с бизнесменом Владиславом Бакальчуком ― мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук.

Бакальчук заявил, что его жена «ушла из дома и связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы». Бизнесмен уточнил, что речь идет о компании Russ Роберта Мирзояна, отметив, что она «в сто раз меньше», чем WB.

Проблемы с семьей и бизнесом у Бакальчука длятся с марта 2024 года, пишет Кадыров. По его словам, Татьяну Бакальчук «рейдеры оградили от мужа и семерых детей», так что супруги не могут увидеться и обсудить происходящее.

«Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев. Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес», ― написал глава Чечни.

Заняться этим вопросом поручено депутату Госдумы Адаму Делимханову. В беседе с Бакальчуком Кадыров назвал происходящее вокруг Wildberries и основательницы компании «нечеловеческим подходом» и заявил, что «не позволит вмешиваться такими путями, разрушить семейную жизнь».

«Структуры, которые должны сейчас подписывать документы, ― вы подписываете документы, разрушающие семейный бизнес, семью, которая имеет семерых детей. <…> Этот бизнес, разрушая семью, забирают какие-то черти. Я за этим делом буду до конца идти», ― сказал Кадыров на встрече с Бакальчуком.

В телеграм-канале Татьяны Бакальчук после этого появилось сообщение: «Это не рейдерский захват. Это развод».

Основательница WB заявила, что объединение компаний было «с самого начала» согласовано с ее супругом, и добавила, что Бакальчук был на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании. Пост сопровождается фотографией встречи, на которой присутствуют супруги Бакальчук и предположительно Роберт Мирзоян.

Источник Forbes, знакомый с семьей Бакальчук, подтвердил, что основательница WB ушла от супруга, а сам он покинул компанию в начале июля. По словам источника издания, все ключевые решения в Wildberries согласовываются через Роберта Мирзояна, который назначен главным исполнительным директором компании.

В пресс-службе Wildberries и Russ корреспонденту RTVI пояснили, что Татьяна и Владислав Бакальчуки проходят через бракоразводный процесс.

«Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что компания Wildberries и Russ «продолжает работу в стабильном режиме», все обязательства исполняются в полном объеме.

Объединение Wildberries с Russ и слухи о Бакальчук

Компания Wildberries 18 июня объявила об объединении с оператором наружной рекламы Russ для «совместного создания новейшей цифровой торговой платформы».

На рынке появится новый игрок в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы, рассказали в пресс-службе WB.

Татьяна Бакальчук сообщила, что возглавит объединенную компанию, а о деталях сделки пообещала рассказать после ее согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Она добавила, что объединение не повлияет на работу Wildberries, а также призвала не верить «слухам и домыслам».

22 июля телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»* заявил со ссылкой на источники, что Бакальчук якобы находится «под полным контролем» братьев Роберта и Левана Мирзоянов, которые якобы принуждают ее к подписанию выгодных для них сделок.

«Татьяну поселили в гостинице Four Seasons, отделив от детей и окружив охранниками, создавая атмосферу полного контроля, как в фильме “Кавказская пленница”», — утверждает «ВЧК-ОГПУ»*.

Логистические объекты Wildberries, как утверждает канал, вместе с товарами «фактически бесплатно» передаются во вновь созданную компанию ООО «РВБ». В пресс-службе Wildberries эту информацию назвали недостоверной.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов