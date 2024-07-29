Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в своем инстаграме (принадлежит Meta*) видеообращение, в котором назвал «рейдерским захватом» объединение компаний Wildberries и Russ, а также призвал «вернуть в семью» основательницу и владелицу маркетплейса Татьяну Бакальчук.

В своем минутном видеообращении артист заявил, что на протяжении нескольких дней он наблюдал за тем, как «люди влезли в чужую семью» и пытаются «отжать бизнес, вывести активы» на подконтрольную компанию «под видом романа и бракоразводного процесса».

«Я выслушал всю историю, я полностью поддерживаю Владислава, а также хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в этом рейдерском захвате. Дорогие друзья, я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью. Надеюсь, вы поступите благоразумно», — сказал рэпер.

Тимати также призвал своих подписчиков «анализировать ситуацию и думать своей головой».

Вместе с рэпером в ролике присутствует муж Татьяны Бакальчук Владислав.

Журналистка Ксения Собчак выразила мнение, что у обращения Тимати «очень странный посыл».

«Жена же не коза, чтобы ее в семью возвращать. Мне кажется, что если имел место рейдерский захват, то говорить об этом стоит, а вот это «верните жену в семью, дон» это… ну как бы верните корову в Простоквашино», — написала она в своем телеграм-канале.

Скандал вокруг Wildberries и Russ

Wildberries объявила о решении объединиться с оператором наружной рекламы Russ Роберта Мирзояна в середине июня. Целью объединения в руководстве компаний назвали «создание новейшей цифровой торговой платформы». По словам Татьяны Бакальчук, она намерена лично возглавить объединенную компанию.

Сделка по объединению Wildberries и Russ была одобрена президентом России Владимиром Путиным, заявил 20 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Forbes. Татьяна Бакальчук отметила, что детали сделки станут известны после того, как она будет согласована с Федеральной антимонопольной службой.

Одна из первых публикаций о якобы захвате Wildberries появилась в телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ*» 22 июля. Автор канала написал со ссылкой на источники, что Роберт Мирзоян и его брат Леван якобы «удерживают» Татьяну Бакальчук под охраной, контролируют ее действия и передают логистические объекты маркетплейса на сумму более 200 млрд рублей во вновь созданную компанию ООО «РВБ». В пресс-службе Wildberries эту информацию назвали недостоверной.

23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров опбликовал видео со встречи с Владиславом Бакальчуком. В ролике чеченский лидер заявляет о «наглом рейдерском захвате» Wildberries и обещает «защитить законный бизнес». Бакальчук в свою очередь говорит, что его жена «ушла из дома и связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы».

«Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес», ― заверил Кадыров.

В ответном видеообращении Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж «вводит в заблуждение других людей», распространяя ложную информацию. Основательница Wildberries отметила, что ее супругу принадлежит 1% акций маркетплейса, и подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса. После этого Владислав Бакальчук дал интервью РБК, в котором рассказал, что его жена ушла из дома весной, а летом его отстранили от работы в компании.

По данным источников «Коммерсанта», Russ «обладает сильным административным ресурсом, который может быть важен для Wildberries». Собеседники издания отметили, что за сделкой со стороны братьев Мирзоян якобы стоит сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. В 2021 году Роберт Мирзоян отрицал участие Керимова в финансировании сделки по приобретению Russ Outdoor.

Тимати и Рамзан Кадыров

Рэпер Тимати познакомился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым после конфликта с бывшим членом Совета Федерации от Чечни Умаром Джабраиловым, рассказывал Русской службе «Би-би-си» сам экс-сенатор.

По словам Умарова, во время концерта канадской певицы Нелли Фуртадо в Москве в 2008 году он по просьбе продюсера Яны Рудковской попросил Тимати «не влезать и не петь» с ней. Когда рэпер все же попробовал выступить на одной сцене с Фуртадо, охранники бывшего сенатора подрались с охраной рэпера, а сам Джабраилов дал артисту пощечину, после чего тот обратился за помощью к Кадырову.

Позднее Тимати неоднократно участвовал в мероприятиях, организованных чеченскими властями и публиковал совместные фотографии с главой Чечни. В 2018 году Рамзан Кадыров помог разрешить конфликт рэпера с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым. В 2019 году Тимати передал свою бургерную Black Star Burger в Грозном предпринимателю Мовсади Альвиеву, уроженцу родового села Кадыровых Центароя, писал телеграм-канал Baza.

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