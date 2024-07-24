Основательница Wildberries (WB) Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав заочно обменялись заявлениями по поводу их брака и бизнеса. Предпринимательница сообщила, что супруг владеет 1% акций созданной ею компании, а он заявил, что в отсутствие брачного контракта все их имущество при разводе «делится пополам».

Бакальчук в своем телеграм-канале опубликовала видеообращение, в котором заверила, что «жива-здорова» и не стала «заложницей» или «кавказской пленницей».

«Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю. Младшие дети сейчас находятся на отдыхе с моей мамой, а старших детей я позавчера лично проводила на поезд в другой город. Я сейчас нахожусь в Москве, где, соответственно, работаю», — заявила она.

По словам Бакальчук, Владиславу принадлежит 1% акций Wildberries, и он не участвует в управлении созданной ею компанией.

«Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории», — поделилась предпринимательница.

Она утверждает, что ее муж «вводит в заблуждение других людей», распространяя «историю с непонятным рейдерством», хотя речь идет о сделке, которая «полностью одобрена и поддержана».

Бакальчук выразила сожаление по поводу решения мужа «предать огласке» их «семейные трудности», поскольку личная жизнь каждого человека должна быть его личным делом, и попросила позволить ей оставить подробности их отношений при себе.

«Тем не менее я подтверждаю начало бракоразводного процесса», — заявила предпринимательница.

Ее муж Владислав дал интервью РБК, рассказав, что в апреле Татьяна ушла из дома, а летом он был отстранен от работы в Wildberries, поэтому по поводу сделки по слиянию маркетплейса с компанией Russ его «поставили перед фактом».

По словам Владислава, он знал, что его жена общается с братьями Леваном и Робертом Мирзоянами, но только потом догадался, что «у них недобрые намерения».

«Я хотел, чтобы сделка была прозрачной. Мы три раза встречались, предлагали всякие условия, но никакой конкретики не было. Потом в какой-то момент со мной просто перестали общаться. Поняли, что если я не соглашаюсь, сделают все без меня», — заявил муж Бакальчук.

Владислав подтвердил, что ему принадлежит только 1% акций компании жены, но, по его словам, из-за отсутствия брачного договора в случае развода имущество между супругами должно делиться пополам. При этом он выразил надежду, что ему не придется «отвоевывать» свою половину через суд.

О «наглом рейдерском захвате» Wildberries 23 июля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пообещав «защитить законный бизнес». В своем телеграм-канале он выложил видео встречи с Владиславом Бакальчуком, который заявил, что его жена «ушла из дома и связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы».

Бизнесмен уточнил, что речь идет о компании Russ Роберта Мирзояна, которая, по его словам, «в сто раз меньше», чем WB. Кадыров утверждал, что проблемы в семье и бизнесе Бакальчуков начались в марте, поскольку «рейдеры оградили [Татьяну] от мужа и семерых детей», и супруги не могут обсудить ситуацию.

Глава Чечни заявил, что поручил заняться этим вопросом депутату Госдумы Адаму Делимханову. Он назвал описанную Бакальчуком ситуацию «нечеловеческим подходом» и пообещал, что «не позволит вмешиваться такими путями, разрушить семейную жизнь».

В телеграм-канале Татьяны Бакальчук после этого появилось сообщение: «Это не рейдерский захват. Это развод». Предпринимательница заявила, что объединение компаний было «с самого начала» согласовано с ее мужем, который присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании. К посту она приложила фото со встречи, на котором запечатлены супруги Бакальчук и предположительно Роберт Мирзоян.

Объединение Wildberries с Russ и слухи о Бакальчук

Компания Wildberries 18 июня объявила об объединении с оператором наружной рекламы Russ для «совместного создания новейшей цифровой торговой платформы». На рынке появится новый игрок в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы, рассказали в пресс-службе WB.

Татьяна Бакальчук сообщила, что возглавит объединенную компанию, а о деталях сделки пообещала рассказать после ее согласования с ФАС. Она добавила, что объединение не повлияет на работу Wildberries, а также призвала не верить «слухам и домыслам».

22 июля телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»* заявил со ссылкой на источники, что Бакальчук якобы находится «под полным контролем» братьев Роберта и Левана Мирзоянов, которые якобы принуждают ее к подписанию выгодных для них сделок.

«Татьяну поселили в гостинице Four Seasons, отделив от детей и окружив охранниками, создавая атмосферу полного контроля, как в фильме “Кавказская пленница”», — утверждает «ВЧК-ОГПУ»*.

Логистические объекты Wildberries, как утверждает канал, вместе с товарами «фактически бесплатно» передаются во вновь созданную компанию ООО «РВБ». В пресс-службе Wildberries эту информацию назвали недостоверной.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов