Многомиллиардный ущерб из-за пожара в Шушарах мог стать одной из причин объединения Wildberries и Russ, допускают опрошенные RTVI юристы. Еще в декабре 2023-го владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук отмечала в интервью РБК, что придерживается концепции не участвовать в IPO и никому не продавать бизнес.

13 января 2024 года на складе Wildberries в поселке Шушары Санкт-Петербурга начался пожар. Возгорание локализовали на площади 70 000 кв. м. Склад не был застрахован, рассказывали источники РБК. Заключение страхового соглашения планировалось, но до подписания так и не дошло. По предварительной оценке Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара мог составить от 10 млрд до 20 млрд рублей. Сам склад — 2-5 млрд, еще 10-20 млрд — товарные запасы. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивал ущерб от пожара на складе в 13-15 млрд рублей, из которых около 3 млрд рублей — сам склад с оборудованием, а от 10 до 12 млрд рублей — хранившиеся там товары. О том, что в объект инвестировали 3 млрд рублей без учета оборудования, говорил и сам маркетплейс.

Цифру в 10-20 млрд руб подтвердил RTVI источник на страховом рынке. “Учитывая тот факт, что страховой случай по пожару Ozon, который произошел два года назад, еще не урегулирован Ингосстрахом и РНПК, слабо верится в то, что имущественный ущерб по пожару на складе, арендованном Wildberries, уже возмещен страховщиком и РНПК”, — сказал он.

Потери Wildberries от пожара оказались сопоставимы с прибылью маркетплейса за весь 2023 год — чуть менее 19 млрд рублей, следует из данных СПАРКа. При этом сгоревший склад Wildberries обслуживала компания «ВБ Девелопмент» — строительный подрядчик маркетплейса, который, по данным СПАРКа, на 100% принадлежит Владиславу Бакальчуку, мужу Татьяны Бакальчук. В день пожара врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров сообщил, что склад Wildberries работал без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Проблемы в семье Бакальчуков начались после инцидента в Шушарах, свидетельствует интервью Владислава. По его словам, жена ушла от него в апреле, а о сделке с Russ стало известно в середине июня — спустя полгода после пожара в Шушарах.

Связан ли пожар со сделкой? Мнения “за”

Wildberries понесла существенные финансовые потери в результате пожара на складе, подтвердила RTVI cоруководитель практики защиты прав инвесторов компании «Интерцессия» Анастасия Чумак. “Учитывая, что ущерб оценивается в 10—20 млрд рублей, а предыдущая прибыль за весь год составляет около 19 млрд рублей, очевидно, что это создает значительную финансовую нагрузку на компанию”, — сказала она.

Крупные потери могут привести к переосмыслению активов и стратегий, считает Чумак. Например, компании могут рассматривать возможность слияний или новых приобретений для укрепления своих позиций на рынке и выхода из сложной финансовой ситуации.

“Из практики можно вспомнить ситуацию с компанией Nokia, которая после существенных потерь в мобильном бизнесе приняла решение о продаже своего мобильного подразделения Microsoft. После снижения рыночной доли, они сделали этот шаг, чтобы сосредоточиться на других направлениях”, — добавила она.

Внезапно возникшие убытки могут стать побудительным мотивом для совершения неожиданных сделок, добавил Дмитрий Казаков, управляющий партнер АБ «Казаков и партнеры». По его словам, классический пример такой ситуации — причинение убытков “посредством отрезания головы любимой лошади, которое заставило кинопродюсера Вольца предоставить роль протеже Корлеоне”.

“Что касается сделки с Russ и фигуры Татьяны Бакальчук, то, безусловно, пожар и понесенные убытки могут повлиять на выбор стратегий компании. Если Wildberries оказалось в финансовом затруднении, то это может создать необходимость в привлечении новых инвестиций или партнеров для реструктуризации бизнеса. Однако утверждать о прямой связи этой катастрофы с решением о сделке можно только после анализа деталей переговоров и итоговых предложений”, — сказала Чумак.

Сделки в подобных ситуациях имеют признаки порока воли, полагает Казаков. “С другой стороны эта конкретная сделка по сути курируется государством, а финансовый механизм обеспечивают «стратегические банки», так что стабильность «делового оборота» очевидно будет гарантирована”, — добавил он.

Связан ли пожар со сделкой? Мнения “против”

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, отвечая на вопрос RTVI, сказал, что не думает, что ущерб от пожара в Шушарах мог стать причиной объединения Russ и Wildberries. “Wildberries, существенно опережая Ozon по показателю оборота, при этом существенно уступала по объему рекламных доходов. Поэтому, очевидно, была серьезная задача и необходимость увеличить объем доходов от рекламы и расширить список рекламных продуктов, доступных для селлеров”, — сказал он.

Это причина выглядит рациональной, но обсуждается еще и ряд причин, которые могут быть иррациональными, добавил Бурмистров. По его словам, тут о мотивах говорить очень сложно, поскольку пока непонятно, что группа компаний Russ может привнести в это партнерство.

“Сам формат сделки тоже вызывает вопросы. Если мы говорим о рекламных аспектах, то это мог быть просто какой-то крупный эксклюзивный контракт, а в данном случае речь идет именно вот о партнерстве. Судя по тому, что мы видим изменения в бенефициарных компаниях, в основном операционном юридическом лице, действительно эти процессы очень походят на слияние, в котором есть некое распределение долей, которое тоже вызывает большие вопросы”, — добавил он.

Именно такой неочевидный выбор партнера привел к тому, что появляется большое количество версий с закулисными партнерами, полагает Бурмистров. “Если бы мы, условно говоря, увидели партнерство с каким-то крупным банком, с оператором сотовой связи, который тоже строит какую-то экосистему, МТС или Тинькофф, это было бы менее удивительно, чем вот такая ситуация. Здесь история не очевидная, поэтому и появляется общее ощущение, что мы чего-то не знаем и не понимаем”, — сказал он.

Из ограниченной информации весьма трудно судить о мотивах слияния, сказал RTVI Евгений Розенблат, руководитель практики сложных судебных споров, адвокат «Аронов и Партнеры». Также, по его мнению, при оценке целесообразности сделки не совсем корректно руководствоваться исключительно размерами активов и выручки потенциальных партнеров.

“Для сделок M&A (слияния и поглощения) характерна строгая конфиденциальность. При этом, как правило, договоренности сторон оформляются в объемных и сложных корпоративных документах. Как следует из публичной информации, Wildberries и Russ объединяются для создания современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы. В этой связи не исключено, что для целей слияния принимаются во внимание многочисленные факторы, далеко не только финансового свойства, в частности: характер деятельности партнера, опыт и квалификация его топ-менеджмента и персонала, владение ноу-хау или иными релевантными технологиями”, — пояснил он.

Сама Бакальчук считает сделку с Russ максимально перспективной. «Те возможности, которые есть с точки зрения использования рекламных инструментов Russ, позволяют нам создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня», — объясняла она мотивы объединения. По словам Бакальчук, сейчас в Wildberries «настало время трансформации».

RTVI обратился за комментариями в пресс-службу Wildberries, однако на момент публикации не получил ответа.