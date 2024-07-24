Татьяна Бакальчука в разговоре с РБК назвала не соответствующими действительности заявления ее мужа Владислава о рейдерском захвате Wildberries и ухудшении бизнес-показателей. В беседе с изданием основательница и гендиректор маркетплейса рассказала свою версию конфликта с супругом, который накануне заявил, что она стала жертвой манипуляций руководителей Russ.

Бакальчук выразила недоумение, комментируя утверждение Владислава о рейдерском захвате компании. Она отметила, что и у нее самой, и у детей «все хорошо» и их никто специально не ограждает от отца. Глава Wildberries заявила, что не понимает, «с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей», представляя свою версию событий.

Сделку с Russ Бакальчук считает максимально перспективной, отмечая, что сейчас в Wildberries «настало время трансформации».

«Те возможности, которые есть с точки зрения использования рекламных инструментов Russ, позволяют нам создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня», — заявила она.

Также основательница Wildberries отвергла утверждения мужа об ухудшении финансовых показателей маркетплейса. По ее словам, только за первую половину 2024 года оборот компании вырос на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бакальчук отметила, что «пиковые значения прироста пришлись на февраль, апрель и июнь». Кроме того, компании удалось добиться сокращения времени доставки по России на 7%, добавила она.

Массовые увольнения топ-менеджеров Wildberries, которые произошли после заключения сделки с Russ и о которых говорил Владислав, Татьяна Бакальчук также не подтвердила.

«При объединении наших компаний — Wildberries и Russ — команда, которая строила вместе со мной бренд WB, осталась с тем же или с расширенным функционалом», — отметила глава компании.

По словам Бакальчук, свои позиции сохранили директора «рекламных инструментов и платформы». Гендиректор маркетплейса заверила, что они продолжат заниматься рекламой, а также новыми инструментами для клиентов и партнеров. Среди прочего, Бакальчук заявила о расширении функционала исполнительного директора Wildberries Кристины Спиревой и коммерческого директора Дмитрия Глазихина, который возглавит «процесс развития лучших продуктов» для партнеров.

«И еще очень многие коллеги, которые вместе со мной строили компанию, продолжат свою работу без изменений. Часть позиций в объединенной структуре с учетом возникновения новых задач мы закрываем профессионалами с рынка», — сказала она.

В то же время Бакальчук отказалась говорить о возможном разводе с Владиславом.

«Мне жаль, что Владислав принял решение рассказать о наших личных отношениях на всю страну. Со своей стороны, позвольте, оставлю подробности бракоразводного процесса при себе», — пояснила основательница Wildberries.

Конфликт Бакальчуков и сделка с Russ

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «наглом рейдерском захвате» Wildberries, пообещав «защитить законный бизнес». 23 июля в его телеграм-канале было опубликовано видео встречи с Владиславом Бакальчуком. В ролике он говорит, что его жена «ушла из дома и связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы».

В интервью РБК Владислав Бакальчук заявил, что летом его отстранили от работы в Wildberries. Комментируя сделку по слиянию маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ, он сказал, что не знал о ней и что его «поставили перед фактом». По словам Владислава, он был в курсе того, что жена общается с главой Russ Робертом Мирзояном и его братом Леваном, но только потом понял, что «у них недобрые намерения».

Татьяна Бакальчук 23 июля опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заверила, что «жива-здорова» и не стала «заложницей» или «кавказской пленницей».

В пресс-службе Wildberries и Russ RTVI подтвердили, что Татьяна и Владислав Бакальчуки проходят через бракоразводный процесс.

Об объединении с Russ компания Wildberries объявила в середине июня. Целью слияния было указано «совместное создание новейшей цифровой торговой платформы». Компании пообещали, что география нового проекта охватит Россию, СНГ, Индию, Китай, а также страны Азии, Африки и Ближнего Востока.