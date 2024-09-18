Возле офиса компании Wildberries в Романовом переулке 18 сентября произошла стрельба. Основательница компании Татьяна Бакальчук обвинила своего мужа Вячеслава Бакальчука в попытке рейдерского захвата. Супруг предпринимательницы заявил, что приехал в офис на переговоры и подвергся нападению. RTVI собрал, что известно о случившемся.

«Настоящий расстрел»: версия Вячеслава Бакальчука

Днем 18 сентября телеграм-каналы сообщили о стрельбе возле офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор». В пресс-службе компании RTVI сообщили, что Вячеслав Бакальчук с вооруженной охраной пытался незаконно проникнуть в офис.

Сам Бакальчук заявил, что на него пытались совершить нападение, когда он приехал со своей командой на переговоры по строительству складов WB. По словам бизнесмена, руководство Wildberries заранее было уведомлено о встрече.

Бакальчук заявил, что ожидал возможных провокаций, поэтому «обратился в МВД для обеспечения охраны». Несмотря на присуствие полицейских, охрана отказалась пропустить его в бизнес-центр, «используя нелепые оправдания», написал Бакальчук в телеграм-канале.

«Никто не мог представить, что начнется стрельба. Мои люди не были вооружены, нас защищали сотрудники полиции. Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries», — утверждает предприниматель.

По его словам, это была не перестрелка, «как пытается представить» руководство WB, а «настоящий расстрел». В результате ранения получили коллеги Бакальчука, которые с ним пришли, заявил предприниматель. Он добавил, что дал показания полиции и готов сотрудничать со следствием.

«Рейдерский захват»: версия Татьяны Бакальчук

Основательница Wildberries назвала заявление супруга о переговорах «абсурдным», отметив, что «никто ни о каких переговорах не договаривался». В пресс-службе Wildberries также заявили, что встреч с Бакальчуком и его представителями в офисах компании не планировалось.

По словам Татьяны Бакальчук, ее мужа сопровождали сооснователь Wildberries Сергей Ануфриев и бывший председатель совета директоров Wildberries Банка Владимир Бакин. Предпринимательница назвала случившееся «беспределом» и неудачной попыткой рейдерского захвата, а также призвала правоохранительные органы взять ситуацию под контроль.

В пресс-службе компании утверждают, что стрельбу первыми начали люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Там также заявили, что попытка незаконного проникновения осуществлялась сразу по двум адресам компании.

Телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» утверждает, что вооруженные люди приходили в офис Wildberries в бизнес-центре «Искра парк» у метро «Динамо». Позже канал опубликовал видео, на котором около здания видны полицейские машины. По данным Собчак, арендаторам сказали не выходить из офисов. Shot писал, что всех сотрудников офисов Wildberries в Москве и Подмосковье перевели на удаленный режим работы до особого распоряжения.

В пресс-службе WB заявили, что все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно.

Последствия конфликта

ТАСС сообщил об одном погибшем и двух раненых в результате стрельбы. Погибший — сотрудник охраны офиса Wildberries, сообщила Татьяна Бакальчук. Она пообещала оказать его семье необходимую помощь. РИА Новости позже сообщило о смерти второго раненого охранника.

По данным ТАСС, среди пострадавших есть полицейские. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия, пишет Mash. По данным канала, задержаны 28 человек.

В числе пострадавших оказались трое спортсменов, якобы приехавших с Бакальчуком ― чемпион России по всестилевому карате и вице-чемпион Европы Абубакар Местоев, чемпион Европы и мира по тхэквондо Умар Чичаев, а также чемпион России по боксу в тяжелом весе Рашид Кодзоев, утверждает Mash. По данным канала, всего пострадали восемь человек. Shot пишет о 10 пострадавших, включая троих полицейских.

Сотрудник бизнес-центра рассказал телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что еще около полудня в «Романов двор» пришли несколько мужчин. Они «выглядели как обычные посетители офиса, пили кофе» и заявили, что ждут Вячеслава Бакальчука. По словам собеседника канала, позже они «резко начинают бежать, ломать двери, лифт», а затем началась стрельба.

«Все было в дыму, мы спрятались, а когда немного затихло, минуты через три-четыре мы стали выбираться через черный вход. С нами эвакуировали еще группу людей на безопасное расстояние. Потом мы увидели, что ранен полицейский, его подстрелили», — заявили очевидцы.

После стрельбы возле офиса Wildberries в Романовом переулке выставили оцепление из сотрудников ОМОНа с автоматами, пишет «Газета.Ru».