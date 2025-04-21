Савеловский суд Москвы обязал сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука выплатить экс-супруге Татьяне Ким 217 млн рублей по делу о разделе имущества. Об этом сообщили в «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ).

По решению суда Бакальчук получил квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), сохранил контроль над компаниями «Подольск Логистика» (выручка по итогам 2023 года — 132 тыс. рублей) и «ВБ Девелопмент» (чистая прибыль по итогам 2024-го — 30,4 млн рублей, а управленческие расходы — 457 млн рублей) и средства на личных счетах.

«Так как стоимость того, что было присуждено Владиславу Бакальчуку, превышает его долю (1/7), суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей», — рассказали в «РВБ».

Решение по делу о разделе имущества между бывшими супругами было вынесено 17 апреля. Ким получила полный контроль над ООО «Вайлдберриз», ООО «Вайлдберриз банк» и деньгами на личных счетах.

В РВБ отмечали, что у «ВБ Девелопмент», которая ранее была заказчиком девелоперских проектов Wildberries, выявлены долги по более чем 60 договорам.

«Договоры с “ВБ девелопмент” были расторгнуты, к ней подан иск на 42 млрд рублей по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами. Есть все основания полагать, что деньги были выведены из “ВБ Девелопмент” по личному указанию Владислава Бакальчука», — заявляли в компании.

Также Wildberries подала иск к «ВБ Девелопмент» на 713 млн рублей. В WB уточнили, что выдали фирме Бакальчука заем, но, несмотря на то, что все сроки прошли, средства не были возвращены. По решению суда деньги на счетах «ВБ Девелопмент» заморожены.

ТАСС уточняет, что, согласно данным на апрель, в 11 регионах рассматривается более 37 исков подрядчиков к компании «ВБ девелопмент» на общую сумму более 149 млн рублей. В шести регионах суды обязали компанию сооснователя WB выплатить истцам более 14 млн рублей.

В феврале Савеловский суд Москвы официально признал развод Ким и Бакальчука состоявшимся, оставив детей с владелицей маркетплейса. Бакальчук назвал решение суда «предсказуемым», добавив, что за ним сохраняется право на встречи с детьми.

Скандал вокруг Wildberries

В июне 2024 года Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили, что объединяются для создания «новейшей цифровой торговой платформы» с присутствием в России, странах СНГ, Индии, Китае, Африке и на Ближнем Востоке. Позже обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Исполнительным директором совместного предприятия стал Роберт Мирзоян, занимающий ту же должность в Russ.

Против этого выступил Бакальчук, который с женой создал WB в начале 2000-х. В июле 2024 года бизнесмен встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил, что Russ «под видом объединения отжимает» Wildberries, и назвал происходящее «наглым рейдерским захватом».

Ким назвала это «разводом», заявив, что объединение двух компаний было согласовано с Бакальчуком.

В сентябре 2024 года сооснователь WB в сопровождении группы лиц пришел к офису маркетплейса в Москве. У входа в здание произошла стрельба, в результате которой погибли двое охранников, несколько человек пострадали, в том числе полицейские. Бакальчука задержали, но помещать под арест не стали. Ему предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.