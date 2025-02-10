Савеловский суд Москвы утвердил развод сооснователей маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука и Татьяны Ким. Об этом бывшие супруги сообщили в своих телеграм-каналах.

«22 года вместе. Сегодня — официальная точка. Друзья, наш брак с Татьяной официально расторгнут. История длиною в 22 года завершена <…> Официальное решение суда: брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», — написал Бакальчук, сопроводив пост отрывком из клипа на песню Валерия Кипелова «Я свободен».

Он назвал расторжение брака с Ким «грустным моментом».

«Когда-то я гордился нашей семьей, нашими отношениями, тем, что мы построили не только бизнес, но и жизнь», — отметил Бакальчук.

События последних месяцев показали, что «этот финал был неизбежен», добавил предприниматель.

Бакальчук назвал решение суда «предсказуемым». По его словам, суды в России при расторжении брака, «как правило, детей оставляют с матерью». Сооснователь Wildberries указал, что за ним сохраняется право на встречи с детьми.

«Я намерен участвовать в их воспитании и поддержке во всем», — подчеркнул он.

По словам Бакальчука, речь идет об окончании «первой главы» и начале новой. Он пояснил, что речь идет о запланированном на 18 февраля судебном заседании, на котором ожидается вынесения решения по разделу имущества.

Бакальчук сообщил о подаче иска на раздел имущества с Татьяной Ким в октябре 2024 года. Предприниматель заявил, что претендует на половину, тогда как бывшая супруга готова уступить только седьмую часть.

Татьяна Ким подтвердила, что суд удовлетворил иск о разводе, поданный ею летом 2024 года.

«Дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Обнимаю!» — написала она.

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук поженились в начале 2000-х. У них семеро детей.

До недавнего времени Татьяна Ким носила фамилию Бакальчук. Предпринимательница сменила ее на девичью осенью 2024 года.

Скандал вокруг Wildberries

В июне 2024 года Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении. Целью объединения было заявлено создание «новейшей цифровой торговой платформы» с присутствием не только в России и странах СНГ, но также в Индии, Китае, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Позже обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Исполнительным директором совместного предприятия стал Роберт Мирзоян, занимающий ту же должность в Russ.

Бакальчук и Ким создали Wildberries в начале 2000-х. Компания на 99% принадлежит основательнице и гендиректору компании Татьяне Ким, еще 1% акций владеет Владислав Бакальчук, следует из базы данных СПАРК.

Бакальчук выступил против сделки по объединению компаний. В июле 2024 года предприниматель встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил, что Russ «под видом объединения отжимает» Wildberries, и назвал происходящее «наглым рейдерским захватом». Татьяна Ким заявила, что «это не рейдерский захват», а «развод». По ее словам, объединение двух компаний было согласовано с Бакальчуком, который присутствовал на презентации новой структуры бизнеса.

В сентябре 2024 года Бакальчук в сопровождении группы лиц пришел к офису Wildberries в Москве. У входа в здание произошла стрельба, в результате которой погибли двое охранников, несколько человек пострадали, в том числе полицейские. Бакальчука задержали, но помещать под арест не стали. Ему предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Всего в деле о стрельбе у офиса Wildberries насчитывается 30 фигурантов, несколько из них арестованы.