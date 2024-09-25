Совладелец компании Wildberries Владислав Бакальчук, муж основательницы компании Татьяны Ким (Бакальчук) заявил, что он жив и находится на свободе благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом Бакальчук рассказал в интервью подкасту «Миллионщики» на YouTube, фрагмент которого бизнесмен выложил в своем телеграм-канале 25 сентября. Сама беседа состоялась 16 сентября ― за два дня до стрельбы около офиса Wildberries в Москве.

Бакальчук рассказал, что больше восьми лет назад они с женой «пересеклись» с «друзьями» Кадырова и «с этого момента дружили» с ними. По словам бизнесмена, представители главы Чечни помогали семье, поэтому после объединения Wildberries с компанией Russ Бакальчук обратился к Кадырову «за советом».

«Они предложили помочь, и именно благодаря этому, я считаю, до сих пор я жив, здоров, не в тюрьме и сижу, разговариваю с вами», — заявил Бакальчук.

Он добавил, что «немного» опасается за свою жизнь, поскольку считает происходящее вокруг Wildberries рейдерским захватом.

«В случае рейдерских захватов очень часто с теми людьми, кто стоит на пути, происходят всякие вещи, то есть либо могут посадить в тюрьму, либо отравить чем-то. Такая вероятность тоже не исключительна», — пояснил предприниматель.

По словам Бакальчука, совладелец Russ Леван Мирзоян якобы «очень советовал» ему перестать быть учредителем «одной из компаний, потому что это очень уголовно опасно».

В конце июля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео своей встречи с Владиславом Бакальчуком, на которой обсуждался конфликт вокруг слияния Wildberries с Russ. Кадыров заявил, что активы WB «путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки», а Татьяну Бакальчук «рейдеры оградили от мужа и семерых детей».

Чеченский лидер заявил, что не может оставаться в стороне, и пообещал сделать «все возможное», чтобы защитить бизнес Wildberries и вернуть основательницу компании в семью. Кадыров поручил заняться этим вопросом депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Сама Бакальчук (Ким) заявила, что ее муж знал об объединении WB с Russ и присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании топ-менеджменту. Она также сообщила, что разводится с супругом, и вскоре после этого подала иск о расторжении брака. Бакальчук утверждает, что узнал о бракоразводном процессе из новостей.

Стрельба у офиса Wildberries

18 сентября около офиса Wildberries в московском бизнес-центре «Романов двор» произошла стрельба. Погибли два охранника компании — уроженцы Ингушетии Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзиев. Пострадали семь человек, включая двоих полицейских.

Владислав Бакальчук заявил, что подвергся нападению, когда приехал на переговоры с руководством WB по поводу строительства складов маркетплейса. Пресс-служба WB и Татьяна Ким отрицают, что стороны договаривались о встрече.

По версии Wildberries и Ким, стрельбу открыли люди из окружения Бакальчука. Бизнесмен утверждает обратное: по его словам, первые выстрелы прозвучали изнутри здания, а его люди «не были вооружены». После инцидента Бакальчуку предъявили обвинение по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

Арестованы 30 фигурантов дела, в их числе — заместитель командира взвода ОМОНа «Ахмат» Умар Чичаев. Бакальчука задерживали на 48 часов.

Рамзан Кадыров не комментировал стрельбу у офиса Wildberries. Представители Чечни и Ингушетии, после инцидента провели в Москве встречу по поводу конфликта. Среди участников мероприятия был Адам Делимханов. По данным издания «Фортанга» и телеграм-канала «Осторожно, новости», которые приводили перевод беседы, Делимханов заявил, что стрельбу начали охранники Wildberries, которых якобы нанял депутат Госдумы Бекхан Барахоев. Парламентарий не комментировал эти обвинения.