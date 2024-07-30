Соосновательница и генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд иск о расторжении брака со своим мужем Владиславом Бакальчуком. Об этом бизнесвумен сообщила в своем телеграм-канале.

«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — написала она.

Других подробностей дела предпринимательница не привела.

Незадолго до заявления Татьяны Бакальчук о подаче иска к супругу, аналогичную информацию сообщила пресс-служба столичных судов. Там уточнили, что заявление совладелицы маркетплейса поступило в Савеловский суд Москвы.

Кроме того, в публикации говорится, что «предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правотношений». В пресс-службе отметили, что решение о принятии заявления к производству еще не принято.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда пишет, что иск Бакальчук основан на «претензиях имущественного характера, связанных с разводом».

Конфликт Бакальчуков и сделка с Russ

Накануне рэпер Тимати опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором назвал «рейдерским захватом» объединение компаний Wildberries и Russ, а также призвал «вернуть в семью» основательницу и владелицу маркетплейса Татьяну Бакальчук.

До этого подобное видеообращение также записал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил о «наглом рейдерском захвате» компании и пообещал «защитить законный бизнес».

Вместе с Кадыровым на видео присутствовал и Владислав Бакальчук, который сказал, что его жена «ушла из дома и связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы».

В ответном посте Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж «вводит в заблуждение других людей», распространяя ложную информацию. Основательница Wildberries отметила, что ее супругу принадлежит 1% акций маркетплейса, и подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса.

После этого Владислав Бакальчук дал интервью РБК, в котором рассказал, что его жена ушла из дома весной, а летом его отстранили от работы в компании.

29 июля Владислав Бакальчук в своем телеграм-канале поблагодарил Рамзана Кадырова и Тимати за «включение в ситуацию» и попытки помочь.

«Буду использовать все необходимые ресурсы, чтобы достичь своей цели: защитить наш бизнес от захвата людьми, не имеющими к нему никакого отношения. Я буду до конца бороться, чтобы спасти от обмана и разрушения нашу семью и семейный бизнес», — добавил супруг Татьяны Бакальчук.