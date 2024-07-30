Товары, подпадающие под запрет в соответствии с российским законодательством, оказались в продаже на маркетплейсе Wildberries. Внимание на это обратила «Лента.ру». Среди таких позиций — шпионское оборудование, товары с нацистской символикой, а также оружие и средства самообороны.

Как пишет издание, на Wildberries продавцы предлагают покупателям флаги, кулоны и подвески с символами, которые относятся к запрещенным в России. В качестве примера «Лента.ру» обращает внимание на товары с обозначением «черного солнца», которое использовали оккультисты Третьего рейха и бойцы украинского батальона «Азов»*.

«По-прежнему на Wildberries доступны товары с символами, которые использовались подразделениями СС, а также со «славянскими оберегами», внешний вид которых неотличим от свастики», — говорится в материале.

Российское законодательство запрещает «пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики или изображений, которые сходны с ней до степени смешения». Подобные действия попадают под административную статью (20.3 КоАП), но в случае повторной демонстрации — под уголовную (282.4 УК). Нарушителям, которые неоднократно пропагандировали или публично демонстрировали символику нацистов или экстремистских организаций, грозит до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, «Лента.ру» нашла на Wildberries запрещенное законом шпионское оборудование, например, камеры слежения и диктофон, замаскированные под часы, будильник, брелок и адаптер для заряда смартфона. Продажа этих устройств попадает под статью Уголовного кодекса о незаконном обороте специальных техсредств, «предназначенных для негласного получения информации» (ст. 138.1 УК). Согласно законодательству, запрещается использовать устройства для записи, замаскированные под другие предметы.

Как выяснила «Лента.ру», на Wildberries также можно приобрести оружие и средства самообороны, причем даже несовершеннолетним. Закон же предполагает, что подобные товары могут приобретать только совершеннолетние граждане при предъявлении паспорта и в специализированных магазинах. Речь идет о перцовых баллончиках, сигнальных пусковых устройствах, патронах к ним, а также о холодном оружии.

Контроль за запрещенными товарами внутри Wildberries

В Wildberries действуют внутренние правила, в том числе контролирующие продажу тех или иных товаров. В перечне запрещенных товаров указывается почти 50 категорий различных изделий, которые не могут выставляться на продажу через маркетплейс.

Когда продавцы соглашаются сотрудничать с маркетплейсом и принимают оферту, то «подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства РФ и правилам площадки», заявили RTVI в пресс-службе Wildberries.

«Wildberries соблюдает требования российского законодательства в отношении продажи запрещенных товаров. Перечень категорий товаров, которые нельзя продавать на площадке, регулируется офертой. <…> Мы ориентируемся как на законодательные запреты в части реализации товаров, так и на официальные требования государственных органов с отсылками на соответствующие нормативные акты», — заверили в компании.

В Wildberries добавили, что маркетплейс регулярно мониторит онлайн-витрину и «незамедлительно удаляет карточки со спорными товарами». Для модерации карточек товаров сотрудники компании используют в том числе искусственный интеллект, отмечается в заявлении пресс-службы.

В то же время, как пишет «Лента.ру», чтобы обойти систему модерации и ограничения, продавцы меняют описания товаров, используют в названиях частицу «не» или указывают назначение продукции только в описании, внутри карточки.

По информации издания, после публикации материала часть запрещенных товаров пропала из продажи или стала недоступна для заказа. При этом «Лента.ру» допускает, что продавцы могут попытаться вновь разместить удаленные позиции, изменив название товара и описание в карточках.

*признан в России террористической организацией и запрещен