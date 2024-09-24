Представители Ингушетии и Чечни провели встречу в Москве по поводу стрельбы около офиса компании Wildberries 18 сентября, в результате которой погибли двое охранников-ингушей. Видео с мероприятия длительностью более часа опубликовано в телеграм-канале ЧГТРК «Грозный».

Участники говорили на чеченском и ингушском языках. Ингушское издание «Фортанга» и переводчик, к которому обратился телеграм-канал «Осторожно, новости», пересказывают содержание беседы.

По данным «Фортанги», встреча проходила в одном из московских офисов предпринимателя Михаила Гуцериева. От Чечни там присутствовали депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель республиканского Духовного управления мусульман Салах Межиев. Делегация Ингушетии была неофициальной, пишет издание. Помимо Гуцериева, которого пригласил Делимханов, в нее входил общественный деятель Муса Албогачиев.

Как утверждает «Фортанга», Делимханов возложил ответственность за стрельбу на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. По его словам, именно Барахоев поставил «своих людей» на охрану офиса Wildberries, что в итоге якобы и спровоцировало перестрелку.

Якобы нанятые Барахоевым люди «решили устроить засаду» на совладельца Wildberries Владислава Бакальчука и его охрану, состоявшую из чеченцев, передает слова Делимханова «Осторожно, новости».

По его словам, охранники Бакальчука пришли в офис с юристами и сотрудниками Росгвардии «для защиты интересов» бизнесмена. Стрельба началась изнутри офиса, а сторона Бакальчука открыла огонь только после ранения одного из охранников предпринимателя, утверждает Делимханов.

«Наши люди пришли не для стрельбы, а для отстаивания своих прав. Они не ожидали сопротивления», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что официальные представители Чечни не имеют отношения к конфликту: «у Бакальчука были свои охранники, юристы и адвокаты». При этом он отметил, что участники инцидента имеют тесные дружеские и семейные связи, а также деловые отношения с чеченскими властями, включая главу республики Рамзана Кадырова.

Согласно пересказу «Фортанги», депутат также выразил недоумение количеством жителей Ингушетии, пришедших в аэропорт встречать рейс с телами погибших охранников Wildberries.

Михаил Гуцериев отметил, что собравшиеся в аэропорту пришли почтить память погибших. Он добавил, что в инциденте со стрельбой разберутся правоохранительные органы. Албогачиев в свою очередь добавил, что среди пришедших в аэропорт были имамы, которые напоминали о недопустимости межнациональной розни.

Конкретного плана действий по урегулированию конфликта вокруг Wildberries участники встречи не предложили, пишет «Осторожно, новости».

Похороны погибших охранников Wildberries Исламбека Эльмурзиева и Адама Алмазова прошли 23 сентября в поселениях Кантышево и Долаково Назрановского района Ингушетии. На похоронах побывали члены кабинета министров Ингушетии во главе с первым заместителем премьер-министра республики Магомедом Евлоевым, руководители ведомств и муниципалитетов. Евлоев сообщил, что власти предпринимают все необходимое, чтобы было проведено объективное расследование убийства и виновные понесли наказание по закону. Он также назвал ложной информацию о причастности погибших к радикалам.

Конфликт между Татьяной и Владиславом Бакальчуками

В июне Wildberries и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении ради создания «новейшей цифровой торговой платформы» с расширением присутствия за пределы России и стран СНГ.

Спустя месяц совладелец Wildberries Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате бизнеса и обвинил свою жену, гендиректора WB Татьяну Бакальчук, в том, что она «связалась с непонятной компанией».

Бизнесмена поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, пообещав вернуть его супругу в семью и защитить бизнес. Заняться этим вопросом чеченский лидер поручил Адаму Делимханову. Тот заверил, что «поручения будут выполнены быстро и на сто процентов». Бакальчук отвергла претензии мужа и сообщила, что разводится с ним.

18 сентября у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» произошла стрельба, в результате которой погибли два охранника офиса компании ― Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Пострадали семь человек, включая двоих полицейских.

Владислав Бакальчук утверждает, что подвергся нападению, когда приехал в офис на переговоры по поводу строительства новых складов Wildberries. Пресс-служба компании и Татьяна Бакальчук настаивают, что стороны не договаривались о встрече. Супруги также обменялись взаимными обвинениями по поводу того, кто первым начал стрельбу. Бакальчук и его адвокаты заявили, что среди стрелявших якобы были люди, «связанные с террористическими группировками».

Бакальчука после инцидента задержали на 48 часов и предъявили ему обвинение по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. По делу о стрельбе арестовали 30 человек.

Бизнесмен после случившегося заявил, что владельцы компании Russ Роберт и Леван Мирзояны «разворовывают» Wildberries «под покровительством» депутата Госдумы Бекхана Барахоева и сенатора Сулеймана Керимова. Сами они не комментировали обвинения в свой адрес. Рамзан Кадыров также не высказывался по поводу стрельбы у офиса Wildberries.