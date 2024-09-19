Совладельца Wildberries и мужа основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислава Бакальчука задержали после стрельбы возле офиса WB в Романовом переулке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету, и собеседника, близкого к правоохранительным органам.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения Бакальчуку, утверждает издание. Бизнесмен задержан на 48 часов, пишет Forbes со ссылкой на его адвокатов. Вечером 18 сентября Бакальчука вызвали «на беседу» в правоохранительные органы, он дает объяснения, сказал изданию адвокат Руслан Черяпин.

Утром 19 сентября Бакальчуку предъявили обвинение по статьям об убийстве (ч. 2 ст. 105), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105), покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317) и самоуправстве (ст. 330), сообщили Forbes адвокаты предпринимателя.

Вечером 18 сентября в телеграм-канале Бакальчука сообщалось от имени группы его адвокатов, что бизнесмен не является «ни задержанным, ни арестованным».

Днем в среду возле офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» произошла стрельба, в результате которой погибли два охранника офиса компании, семь человек пострадали. В WB после случившегося объявили траур. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила супруга и сопровождавших его людей в попытке рейдерского захвата.

В пресс-службе Wildberries заявили, что стрельбу первыми открыли люди, прибывшие вместе с Владиславом Бакальчуком. По утверждению пресс-службы, группа людей в «спортивно-военной форме» и масках также пыталась проникнуть в офис маркетплейса в бизнес-центре «Искра-парк» возле метро «Динамо».

Владислав Бакальчук в свою очередь заявил, что приехал в офис в Романовом переулке на переговоры по поводу строительства складов Wildberries, но на него и его сотрудников «совершили покушение люди, по информации, гуляющей в соцсетях, связанные с террористическими группировками». Бакальчук утверждает, что именно они первыми открыли огонь, «что доказывают съемки с камер видеонаблюдения».

Предприниматель назвал стрельбу «террористическим актом» с целью остановить его «законные попытки спасти компанию от рейдерского захвата». По версии адвокатов Бакальчука, на него было совершено нападение со стороны вооруженной охраны Wildberries, в числе которой находился «вооруженный террорист», пишет Forbes.