Муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук бизнесмен Владислав Бакальчук, комментируя ее исковое заявление в суд о разводе, допустил, что его супруга нуждается в помощи. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Бакальчука, о судебном иске и начале бракоразводного процесса он узнал из новостей, после того как его жена написала об этом в своем телеграм-канале. Как утверждает бизнесмен, «Татьяна, которую он знал», сообщила бы о разводе лично или «хотя бы» через мессенджеры.

«Друзья, вчера вечером я окончательно убедился в том, что с Татьяной происходит что-то действительно странное. Я не знаю, сколько человек и как именно на нее воздействуют, но Татьяна, с которой мы бок о бок прожили больше 20 лет, никогда бы не заявила об официальной подаче заявления в суд о расторжении брака со мной вот таким образом — сухо, кратко и через соцсети… Очевидно, что Татьяне нужна помощь», — написал Владислав Бакальчук.

Он заявил, что пока еще только собирается заняться изучением бракоразводного иска, но при этом «всегда открыт для прямого общения с Татьяной». Бизнесмен призвал супругу прислушаться к нему и семье, поговорить лично, без посредников, под влиянием которых Татьяна, по его мнению, «изменилась до неузнаваемости».

«На глазах всей страны рушится то, что создавалось долгие годы, и нам нельзя поступать предательски по отношению к этому. Не ради меня, а ради всей семьи, детей и нашего бизнеса. Пришла пора остановиться и поговорить, глядя друг другу в глаза — честно и открыто, как это всегда было между нами», — заочно обратился Бакальчук к жене.

Позднее он рассказал телеграм-каналу Shot, что в последнее время Татьяна стала чаще общаться с детьми, чем до этого.

Он также поделился своей версией истории появления Wildberries, заявив, что они с Татьяной создали компанию вместе, а ее статус «основательницы» был лишь «элементом маркетинга и пиара, поскольку образ self-made woman помогал в развитии и продвижении». При этом, по словам Бакальчука, он не жалеет, что все эти годы находился в тени супруги.

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Бизнесмен утверждает, что рассказ его жены о $700, на которые она открыла компанию, не соответствует действительности, и на самом деле в 2008—2010 годах в Wildberries было вложено порядка 12 млн рублей, которые дали стартапу мощный толчок к развитию.

Кроме того, Бакальчук вновь заявил о проблемах внутри компании и увольнениях топ-менеджеров, которые ранее в интервью опровергала основательница Wildberries.

«Увольнения в компании продолжаются, и это не может не отразиться на ее работе. Боюсь, перспективы у нашего семейного бизнеса не радужные», — добавил Бакальчук.

30 июля стало известно, что в Савеловский суд Москвы поступило исковое заявление Татьяны Бакальчук к мужу Владиславу. Вскоре после этого сама основательница Wildberries подтвердила, что иск связан с разводом.

До этого Бакальчуки заочно обменялись заявлениями по поводу их брака и бизнеса. Предпринимательница сообщила, что ее супруг владеет 1% акций созданной ею компании, а он заявил, что в отсутствие брачного контракта все их имущество при разводе «делится пополам».

Объединение Wildberries с Russ и слухи о Бакальчук

Компания Wildberries 18 июня объявила об объединении с оператором наружной рекламы Russ для «совместного создания новейшей цифровой торговой платформы». На рынке появится новый игрок в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы, рассказали в пресс-службе WB.

Татьяна Бакальчук сообщила, что возглавит объединенную компанию, а о деталях сделки пообещала рассказать после ее согласования с ФАС. Она добавила, что объединение не повлияет на работу Wildberries, а также призвала не верить «слухам и домыслам».

22 июля телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»* заявил со ссылкой на источники, что Бакальчук якобы находится «под полным контролем» братьев Роберта и Левана Мирзоянов, которые якобы принуждают ее к подписанию выгодных для них сделок.

«Татьяну поселили в гостинице Four Seasons, отделив от детей и окружив охранниками, создавая атмосферу полного контроля, как в фильме “Кавказская пленница”», — утверждал «ВЧК-ОГПУ»*.

Логистические объекты Wildberries, как утверждает канал, вместе с товарами «фактически бесплатно» передаются во вновь созданную компанию ООО «РВБ». В пресс-службе Wildberries эту информацию назвали недостоверной.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов