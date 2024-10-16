Бизнесмен Владислав Бакальчук заявил, что подал иск о разделе имущества с Татьяной Ким. Он намерен требовать половину, но супруга, по его словам, готова уступить лишь седьмую часть. Какие юридические нюансы могут возникнуть в таких тяжбах, RTVI объяснили адвокаты Сергей Жорин и Александр Добровинский.

Что рассказал Владислав Бакальчук

Предприниматель в своем телеграм-канале заявил, что сегодня он подал исковое заявление и меры по обеспечению иска, в котором попросил определить место жительства несовершеннолетних детей со мной и произвести раздел совместно нажитого имущества в формате «50 на 50».

Бакальчук напомнил, что у них с супругой никогда не было брачного договора и соглашения о разделе имущества, а Ким просит «определить ее долю в совместно нажитом имуществе как 6/7, а мою как 1/7».

«Во встречном иске я прошу произвести раздел ООО “Вайлдберриз” и иных компаний, в том числе, в которых доли принадлежат сейчас мне. Речь идет про компании, в которых либо я, либо Татьяна имеем доли как физические лица. Также я прошу произвести раздел моей немногочисленной недвижимости с Татьяной — квартиры 58 кв. м. и земельного участка», — сообщил предприниматель.

Он добавил, что считает правильным разделение имущества пополам «с учетом того, что Татьяна последнее время своими действиями уменьшает то, что мы наработали за десятки лет».

О юридических нюансах дел о разделе имущества

Адвокат Сергей Жорин заявил RTVI, что в соответствии с семейным законодательством совместным считается имущество, которое было приобретено в период брака, а при отсутствии брачного договора оно делится поровну.

«При этом совместным не считается то имущество, которое было у каждого из супругов до вступления в брак. Также имущество, полученное в период брака одним из супругов при наследовании или дарении, является его личной собственностью. Поэтому, если не было брачного договора, то все делится 50 на 50», — сказал Жорин.

При этом, добавил он, суд может отойти от принципа равенства при условии учета интересов несовершеннолетних детей, но обычно эта формулировка используется крайне редко. Кроме того, продолжил адвокат, за 20 лет практики бракоразводных процессов он сталкивался с «массой разных приемов, хитростей и схем», направленных на то, чтобы «минимизировать долю одного из супругов».

«Наверное, самое популярное — это так называемые нарисованные договоры, займы, поскольку делятся не только активы, но и пассивы. Сейчас я говорю не про ситуацию с Бакальчуком, а в целом про практику, когда один из супругов пытается принести в суд некий договор займа с каким-то аффилированным лицом, например, другом, соседом, родственником или кем-то еще, что он якобы взял большую сумму в долг. Тогда, соответственно, с оппонента половину этого долга тоже суд должен взыскать», — сказал Жорин.

Вторая по распространенности схема — это когда один из супругов при разводе старается рыночную стоимость того имущества, которое хочет оставить, уменьшить, а цену того, которое готов отдать, напротив, стремится увеличить, рассказал собеседник RTVI. И хотя суды по ходатайству сторон часто назначают независимую оценочную экспертизу, иногда «такие фокусы проходят», добавил адвокат.

«Например, всё поделили 50 на 50: условно, велосипед оценили в 1 млн долларов, и квартиру оценили в 1 млн долларов. Соответственно, каждому досталось 50 на 50, но одному достался велосипед, а другому — квартира. Вот вроде как все по закону, но понятно, что не поровну», — пояснил Жорин.

Что касается дела Бакальчука и его жены, отметил собеседник RTVI, то, согласно информации из открытых источников, брачного договора у них не было.

«Поэтому, наверное, требование поделить 50 на 50 кажется достаточно обоснованным. Посмотрим, как будут будут развиваться события в данном случае», — сказал он.

Адвокат Александр Добровинский заявил RTVI, что не готов оценивать шансы Бакальчука в этом процессе, так как не таролог, да и не знает деталей бракоразводного дела. При этом он отметил, что, если не брать ситуацию с Бакальчуком и Ким, в делах с разделом имущества «много нюансов».

Например, если у одного из супругов есть имущество в виде акций или долей, то надо изучить, кто управляет этой компанией, сказал Добровинский. После этого нужно выяснить, когда были приобретены акции или доли, добавил адвокат.