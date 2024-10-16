Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (ранее — Бакальчук) рассказала в телеграм-канале о том, что ее бывший супруг Владислав Бакальчук организовал незаконный пресс-тур на складе компании в Шушарах.

«Я начинаю свой день рождения с ночного визита в офис из-за «подарка», который решил мне сделать мой экс-супруг — первый раз за долгие годы. Кажется, этот человек не может смириться с нашими успехами из-за собственной слабости. Я только что узнала, что сегодня утром на нашем складе в Шушарах планируется незаконный пресс-тур», — сказала она.

По словам Ким, от имени Владислава Бакальчука журналистам и подрядчикам рассылают сообщения с координатами склада.

«Уважаемые журналисты и подрядчики. Я беспокоюсь о вашей безопасности и не рекомендую вам посещать объект, который не сдан в эксплуатацию. А этому человеку и его коллегам я хочу напомнить, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону», — заявила она.

Ким также призналась, что последние действия Владислава Бакальчука убеждают ее в том, что мужчина «социально опасен».

«Он по-прежнему в неясном правовом статусе и продолжает устраивать провокации. От себя я еще хотела добавить, что для меня и моей компании наши партнеры и люди — это главный приоритет», — заключила она.

Дело Wildberries

В июле глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграм-канале о «наглом рейдерском захвате» компании Wildberries и опубликовал видеозапись своей встречи с мужем основательницы Владиславом Бакальчуком. Мужчина рассказал, что его супруга связалась с компанией Роберта Мирзояна Russ, которая «под видом объединения отжимает бизнес».

После этих заявлений Татьяна Ким написала в телеграм-канале: «Это не рейдерский захват. Это развод». Она также пояснила, что объединение с Russ было изначально согласовано с ее супругом, который также присутствовал на презентации новой структуры топ-менеджменту.

В середине сентября Бакальчук вместе с охранниками пришел к офису Wildberries в Романовом переулке, где произошла стрельба, в результате которой погибли двое охранников компании. Бакальчук был задержан на 48 часов, ему предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Позднее мужчина был отпущен на свободу, а по делу о стрельбе были арестованы 30 человек. В конце сентября его супруга объявила о решении сменить фамилию на девичью.