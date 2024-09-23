Основательница и генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук на фоне бракоразводного процесса сменила фамилию на девичью — Ким. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала предпринимательница.

В июле она подала на развод со своим супругом Владиславом Бакальчуком на фоне новостей об объединении Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Глава Чечни Рамзан Кадыров в тот период заявил о «наглом рейдерском захвате» Wildberries и пообещал «защитить законный бизнес».

Кадыров опубликовал видео встречи с Владиславом Бакальчуком, заявившим, что его жена «ушла из дома и связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы». Бизнесмен уточнил, что речь идет о компании Russ Роберта Мирзояна, оборот которой «в сто раз меньше» оборотов WB.

Сторону Бакальчука занял и Тимати, который также назвал объединение Wildberries и Russ «рейдерским захватом» и призвал «вернуть в семью» владелицу маркетплейса. Сама она отвергла подобные утверждения, написав в своем телеграм-канале: «Это не рейдерский захват. Это развод». Бакальчук на этом фоне настаивал, что хочет сохранить семью.

На прошлой неделе, 18 сентября, у входа в офис Wildberries в центре Москвы произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и семеро пострадали. В пресс-службе Wildberries и Russ тогда рассказали, что Бакальчук, который владеет 1% ООО «Вайлдберриз», пытался проникнуть в офис с вооруженной охраной. Сам Бакальчук называл стрельбу «террористическим актом» с целью остановить его «законные попытки спасти компанию от рейдерского захвата».

Следственный комитет по факту стрельбы у офиса Wildberries возбудил уголовное дело по пяти статьям УК. Бакальчука обвинили в двух эпизодах убийства, покушении на полицейского и самоуправстве. 20 сентября он сообщил, что находится дома и продолжит «бороться за справедливость».

Обвинения по делу о стрельбе у офиса Wildberries предъявили 33 задержанным, 20 сентября число арестованных выросло до 30. На 15 суток арестовали 19 человек.