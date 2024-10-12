Адвокат бизнесмена Владислава Бакальчука Елена Ковалева заявила RTVI, что он может обратиться в суд по поводу заявлений его супруги — основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким — о якобы украденных его командой у компании 37 млрд рублей.

«Владислав однозначно расценивает выдвинутые обвинения в качестве недостоверных, неправдивых. Заметим, что обвинения не подкреплены хоть какими-то доказательствами. Например, каким сотрудникам угрожал Владислав? Почему сотрудники не делают никаких заявлений сами? Да, не исключено, что Владислав обратится в суд с требованием о защите чести, достоинства и деловой репутации», — сказала адвокат.

11 октября Ким (Бакальчук) опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение, в котором обвинила команду своего мужа в «краже» 37 млрд рублей. В ролике предпринимательница утверждает, что в 2023 году Бакальчук «своими неразумными действиями вызвал серию забастовок». Также Ким заявила, что его команда «обворовала компанию на 37 млрд рублей, заморозила все стройки и фактически поставила под угрозу» не только собственный бизнес, но и интересы партнеров.

Владислав Бакальчук у себя в телеграм-канале заявил, что уже «запутался» в выдвигаемых против него обвинениях, и опубликовал опрос, предложив подписчикам самим выбрать сумму, которую он якобы «украл» у супруги.

Ранее «РБВ», объединившая Wildberries и Russ, анонсировала подачу судебного иска к проектной компании «ВБ Девелопмент» примерно на 27 млрд рублей из-за невыполнения обязательств, но в конце сентября сообщила, что намерена увеличить сумму претензий до 37 млрд рублей. Из данных ЕГРЮЛ следует, что учредителем «ВБ Девелопмент» является Владислав Бакальчук.

О конфликте и бракоразводном процессе между Бакальчуками стало известно в июле — вскоре после того, как Wildberries объявила об объединении с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ.

18 сентября возле московского офиса Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой погибли два охранника компании. Бакальчук заявил, что подвергся покушению, когда пришел в офис на переговоры по поводу строительства складов WB. Пресс-служба Wildberries и Татьяна Ким отрицают, что такие переговоры планировались. По их версии, стрельбу открыли люди, пришедшие с Бакальчуком.

Бизнесмена после инцидента задержали на 48 часов и предъявили ему обвинение по четырем статьям: об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. По делу о стрельбе арестованы 30 человек.