Компания Wildberries увеличила сумму претензий к своему строительному подрядчику «ВБ девелопмент» по договорам строительства логистических объектов на 10 млрд рублей ― до 37 млрд рублей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе РВБ — объединенной компании Wildberries и Russ.

Речь идет о незакрытых авансах, которые Wildberries выплатила «ВБ девелопмент» для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов. Сумма претензий выросла за счет авансов, выплаченных за август и начало сентября, пояснили в Wildberries.

В середине сентября пресс-служба маркетплейса сообщила, что намерена подать иск к «ВБ девелопмент» на 27 млрд рублей в связи с невыполнением обязательств по более чем 60 договорам. Wildberries перечислила авансовые платежи «ВБ девелопмент», но последняя не предоставила ежемесячные отчеты с документами, подтверждающими оказание услуг или выполнение работ на эту сумму, утверждали в РВБ.

«Взыскание ранее выплаченных авансов планируется в судебном порядке», — сообщили в пресс-службе объединенной компании.

Юристы РВБ уведомили «ВБ девелопмент» об отказе от договоров и начали заключать соглашения техзаказа с новой дочерней структурой, которая станет техническим заказчиком при строительстве логистических центров.

Гендиректор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов говорил, что деньги Wildberries «не украдены, они лежат на площадках в виде труб и проч.» «Они поставили нам задачу отчитаться за все деньги, направленные на стройку. Хотя мы показывали все платежи, которые прошли в Wildberries напрямую на подрядчиков, и это были целевые платежи, касающиеся непосредственно строительства этих объектов», — заявлял он.

Учредитель «ВБ девелопмент» Владислав Бакальчук ― муж гендиректора Wildberries Татьяны Ким (Бакальчук) ― называл долг перед РВБ «условным». Он пояснил, что кредиторская задолженность возникает из-за необходимости платить субподрядчикам аванс за работу и закупку материалов.

«Как только будут подписаны акты о принятии очередного этапа надлежаще выполненных работ, этот долг исчезнет. Это повсеместная практика в строительной сфере», — пояснял Бакальчук.

В начале сентября бизнесмен заявил об остановке строительства складов для Wildberries по всей России и СНГ из-за того, что руководство маркетплейса якобы заблокировало 1 млрд рублей платежей для строителей-подрядчиков. В Wildberries тогда сообщили, что строительство складов продолжается и будет выполнено в срок.

В июле стало известно о конфликте и бракоразводном процессе между Владиславом и Татьяной Бакальчуками. Это произошло вскоре после того, как Wildberries объявила об объединении с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ.

18 сентября возле московского офиса Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой погибли два охранника компании. Бакальчук заявил, что подвергся покушению, когда пришел в офис на переговоры по поводу строительства складов WB. Пресс-служба Wildberries и Татьяна Ким отрицают, что такие переговоры планировались. По их версии, стрельбу открыли люди, пришедшие с Бакальчуком.

Бизнесмена после инцидента задержали на 48 часов и предъявили ему обвинение по четырем статьям: об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. По делу о стрельбе арестованы 30 человек.