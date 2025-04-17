Савеловский суд Москвы принял решение о передаче доли Владислава Бакальчука в компании ООО «Вайлдберриз» его бывшей супруге Татьяне Ким. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

«Савеловский суд Москвы на заседании 17 апреля вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению судьи, 1-процентная доля в ООО «Вайлдберриз», которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким», — говорится в тексте сообщения.

Таким образом, Татьяна Ким стала владельцем 100% доли в компании. Помимо этого, она также сохранит за собой 100% долю в ООО «Вайлдберриз банк» и полный объем финансовых средств на ее персональных счетах.

Ранее Арбитражный суд Московской области отказался снимать арест с 712,9 млн рублей на счетах компании ООО «ВБ Девелопмент», 100% доли в которой принадлежит Бакальчуку. Компания «Вайлдберриз» обратилась в суд с требованием взыскать эту сумму в связи с невозвратом займа по договору от 5 июля 2023 года, пишет РАПСИ.

Бакальчук пытался оспорить избранную в его отношении меру через суд по причине несоразмерных исковых требований. В качестве обоснования представители компании заявили о прибыльности организации и отсутствии убытков, а также решений о приостановлении финансовых операций и предложили заменить меру на арест иного имущества предпринимателя.

В ответ на это судья сослалась на доказательства ООО «Вайлдберриз» о возможном уменьшении объема имущества руководством ООО «ВБ Девелопмент».