Как стало известно RTVI, уголовное дело о стрельбе в Романовом переулке, где расположен офис Wildberries, передано в суд. На скамье подсудимых из более чем 30 фигурантов оказались лишь шесть человек. Всем им переквалифицировали обвинение с убийства на хулиганство. При этом командира взвода ОМОН «Ахмат-1» Росгвардии Умара Чичаева среди подсудимых нет.

Резонансное дело поступило в Пресненский суд Москвы в ноябре. Эту информацию RTVI подтвердил один из адвокатов по делу Владислав Яскевич. Он же уточнил, что и объем предъявленных обвинений к тому моменту, как дело было передано в суд, был скорректирован.

«Существенно изменился», — сказал защитник в ответ на вопрос об объеме статей, которые вменялись обвиняемым на стадии предварительного расследования.

По данным RTVI, перед судом предстали всего шесть фигурантов — Лев Бахтурин, Ахмед Магомедхалилов, Мурат Мажиев, А. Ефремов, М. Сковородин и Д. Умаев. Если изначально им всем вменялись причастность к убийству охранников Wildberries Адама Алмазова и Ислам-Бека Эльмурзиева, то в окончательной версии обвинения этот эпизод отсутствует. Все шесть фигурантов проходят лишь по статьям о хулиганстве группой лиц (ст. 213 УК РФ), уничтожении чужого имущества (ст.167 УК РФ) и самоуправстве (ст. 330 УК РФ). Максимальный срок наказания, который им грозит по данным статьям, — не больше 12 лет лишения свободы.

Что касается остальных изначальных фигурантов дела, то большинство из них подписали контракт на участие в СВО.

Кроме того, нет в деле и командира взвода ОМОН «Ахмат-1» Умара Чичаева, который был задержан в день перестрелки с пулевыми ранениями. Последний раз суд продлевал ему арест в августе 2025 года. Позже, как писали чеченские телеграм-каналы, Чичаев также подписал контракт о службе в рамках специальной военной операции.

Таким образом, за убийство охранников Wildberries в данном процессе судить никого не будут.

Перестрелка у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в 500 метрах от Кремля произошла днем 18 сентября 2024 года. Стрельба началась в тот момент, когда в офис пытались пройти бывший супруг Татьяны Ким и сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук в сопровождении вооруженных людей. Следственный комитет сообщал, что в перестрелке пострадали семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов. Два человека погибли.

Уголовное дело было возбуждено сразу по нескольким статьям, в том числе об убийстве и самоуправстве. На начальной стадии следствия обвинения были выдвинуты против 33 фигурантов. Большинство из них арестовали в первые же дни после инцидента.

Владислав Бакальчук не стал фигурантом данного уголовного дела. Следственный комитет не нашел в его действиях состава преступления.