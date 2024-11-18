В резонансном деле о стрельбе в офисе Wildberries в сентябре этого года могут появиться новые фигуранты. Это следует из документов суда, с которыми ознакомился RTVI.

В документах, в частности, говорится, что на данный момент в качестве свидетелей по делу допрошены более 30 человек, проведено более 50 обысков, выемок и осмотров предметов, а также назначено более 30 судебных экспертиз.

«Органу дознания даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и местонахождения иных лиц, причастных к совершению противоправных действий», — говорится в документах суда.

Перестрелка у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в 500 метрах от Кремля произошла днем 18 сентября. Стрельба началась в тот момент, когда в офис пытались пройти бывший супруг Татьяны Ким и сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук в сопровождении вооруженных людей. Следственный комитет сообщал, что в перестрелке пострадали семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов. Два человека погибли.

Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям, в том числе об убийстве и самоуправстве. Обвинения были предъявлены 33 фигурантам, большинство из них арестовали в первые же дни после инцидента. Среди них много выходцев Чечни, включая бойца ММА и командира взвода ОМОНа «Ахмат-1» Росгвардии Умара Чичаева. В середине ноября Басманный суд Москвы приступил к процедуре продления ареста фигурантов дела.