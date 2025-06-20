Переход аэропорта Домодедово в собственность государства не имеет ничего общего с национализацией, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на полях ПМЭФ. По его словам, «возня вокруг этого объекта идет много лет».

«Простите за моветон, возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами. Он идет много лет и в конце концов вылился вот в известное решение суда. И это ничего не имеет общего с национализацией», — заявил он.

Президент уточнил, что национализация — это «процесс, который прописан в законе», добавив тут же, что эти нормы в России сейчас не применяются.

«В ходе приватизации, конечно, много было допущено несправедливости, там за 1 рубль приватизировали то, что стоит, может быть, миллионы. Все это понятно. Но и с точки зрения социальной справедливости это далеко были не лучшие решения. Еще худшим решением будет начать все назад забирать», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что нужно выработать нормативную базу по срокам давности приватизации и закрыть вопрос с национализацией навсегда. Президент добавил, что национализация не может положительно влиять на экономику России.

20 июня бывший бенефициар Домодедово, бизнесмен Дмитрий Каменщик обжаловал решение суда о передаче активов государства.

17 июня арбитражный суд Московской области по требованию Генпрокуратуры изъял аэропорт в пользу государства. В Едином госреестре юридических лиц уже отразили изменения: теперь холдинговой компанией аэропорта владеет Росимущество.

Генпрокуратура подала иск из-за иностранных гражданств бенефициаров ООО «ДМЕ Холдинг» — Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. По версии ведомства, они незаконно управляли активами стратегически важного предприятия, стоимость которого оценивается более чем в 1 трлн рублей.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах предположил, что возможны два варианта: продажа компании или создание государственного предприятия для управления ее активами. Другие источники издания считают, что Росимущество может либо продать актив, либо передать управление крупным аэропортовым холдингам, таким как «Аэропорты регионов», «Новапорт» или «Аэродинамика».