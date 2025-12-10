Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук более не является владельцем 1% компании, поскольку полностью передал свою долю бывшей супруге Татьяне Ким. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Соответствующие изменения в составе собственников ООО «Вайлдберриз» вступили в силу сегодня, 10 декабря 2025 года. Теперь Татьяне Ким принадлежит 100% уставного капитала компании. Пресс-служба объединенной компании Wildberries-Russ отказалась от комментариев по этому поводу.

О разводе супругов стало известно в 2024 году на фоне корпоративного конфликта вокруг Wildberries. В результате произошло объединение активов маркетплейса и рекламной группы Russ в ООО «РВБ». 65% этой новой структуры принадлежит ООО «Вайлдберриз», остальные 35% — ООО «Стинн» (бывшая компания-владелец Russ).

Владислав Бакальчук выступал против этой сделки и пытался оспорить ее в судебном порядке. В апреле 2025 года в рамках дела о разделе совместно нажитого имущества Савеловский районный суд Москвы принял решение о передаче доли Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» Татьяне Ким. По данным Forbes, предпринимательница стала богатейшей россиянкой в мире.

По постановлению суда ее бывший муж получил квартиру в Люберцах, земельный участок в подмосковном Зарайске, сохранил контроль над компаниями «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент», а также средства на личных счетах. Поскольку стоимость переданного имущества превышала долю Бакальчука, ему пришлось выплатить экс-супруге разницу в 217 млн рублей.

В ноябре появилась информация о том, что стороны достигли мирового соглашения по всем спорным вопросам раздела активов. Конкретные условия достигнутой договоренности публично не раскрывались. Однако Татьяна Ким в своем Telegram-канале отметила, что сделка «устраивает обе стороны». Сейчас Бакальчук возглавляет экспертную группу при совете директоров «М.Видео», его задача — пересмотр маркетинговой стратегии компании.