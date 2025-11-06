Московский городской суд прекратил производство по делу о разделе имущества сооснователей Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, поскольку стороны достигли мирового соглашения. Об этом заявили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Бакальчук В.С. и Ким Т.В. достигли соглашения о разделе имущества, которое было утверждено апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 6 ноября 2025 года», — говорится в сообщении.

По словам Татьяны Ким, условия устроили обе стороны, поэтому в деле по разделу имущества с ее бывшим супругом «поставлена точка». «Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — добавила она.

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук поженились в начале 2000-х, тогда же был создан Wildberries. В июне 2024-го в семье разгорелся скандал, который вышел в публичное поле. В этот период Wildberries и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении, зарегистрировав совместное предприятие ООО «РВБ».

Бакальчук выступил против сделки по объединению компаний. В июле 2024-го он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил, что Russ под видом объединения пытается «отжать» бизнес Бакальчук и Ким. Однако Татьяна Ким с его словами не согласилась и подчеркнула, что изменения были согласованы с Владиславом Бакальчуком.

В сентябре 2024-го Бакальчук в сопровождении группы лиц пришел к офису Wildberries в Москве. У входа в здание произошла стрельба, в результате которой погибли двое охранников. Еще несколько человек, в том числе сотрудники полиции, пострадали.

На фоне этого скандала Татьяна Ким подала в суд иск о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком, в феврале 2025-го пару официально развели. Бакальчук назвал развод с Ким «грустным», но «неизбежным» моментом.

У Ким и Бакальчук семь детей, суд их оставил с матерью. Мужчина обещал, что будет «участвовать в их воспитании и поддерживать во всем». Вместе с тем он отметил, что «дети остаются с мамой, алименты остаются с папой».

В апреле суд принял решение о передаче доли Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» Ким. Таким образом она стала владельцем 100% доли в компании, а также сохранила полный контроль над ООО «Вайлдберриз банк» и средствами на персональных счетах.

Кроме того, Бакальчука обязали выплатить бывшей жене 217 млн рублей по делу о разделе имущества. Ким подчеркивала, что не оставит мужчину без средств к существованию «из любви и уважения к <…> общим детям».

В июле стало известно, что Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М.Видео». В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» заявили ТАСС, что перед мужчиной поставили задачу переформатирования розничной сети компании и повышения доли онлайн-продаж до 80%.