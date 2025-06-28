Основательница Wildberries Татьяна Ким вошла в рейтинг 50 богатейших женщин мира по версии Forbes, заняв 18 место. Она стала единственной россиянкой в этом списке.

Forbes оценивает состояние 49-летней основательницы WB в 4,6 млрд долларов. В рейтинге есть только одна женщина моложе нее — 38-летняя австралийка Мелани Перкинс (5,8 млрд долларов), которая в 2013 году стала соучредительницей компании по разработке программного обеспечения для дизайна Canva.

Первое место в списке занимает швейцарский судоходный магнат — 80-летняя Рафаэла Апонте-Диамант (состояние 38,8 млрд долларов). Она вместе с мужем Джанлуиджи Апонте основала корпорацию Mediterranean Shipping Company (MSC), которая в данный момент является крупнейшей в мире судоходной линией с более чем 136 тыс. сотрудниками, 90 судами и 675 офисами.

Порог входа в рейтинг составил 2,1 млрд долларов. Почти половину списка составляют предприниматели из Азиатско-Тихоокеанского региона (24), еще 20 женщин из Северной Америки и шесть из Европы. Участницы рейтинга работают в 14 отраслях, но наиболее распространенное направление — сфера технологий.

Forbes подчеркивает, что в настоящее время все больше женщин начинают заниматься предпринимательством. Однако состояние 50 самых богатых мужчин в мире превышает их состояние в 14 раз и составляет 3,8 трлн долларов.

Тем не менее, есть много поводов для оптимизма, считает Forbes. На это в том числе указывает факт того, что женщины, добившиеся успеха сами, сейчас составляют 3,5% от общего числа миллиардеров. Это примерно на 50% больше, чем в 2017 году.

Скандал вокруг Wildberries

В июне 2024 года Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили, что объединяются для создания «новейшей цифровой торговой платформы» с присутствием в России, странах СНГ, Индии, Китае, Африке и на Ближнем Востоке. Позже обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Исполнительным директором совместного предприятия стал Роберт Мирзоян, занимающий ту же должность в Russ.

Бакальчук выступил против сделки по объединению компаний. В июле 2024 года предприниматель встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил, что Russ «под видом объединения отжимает» Wildberries, и назвал происходящее «наглым рейдерским захватом». Ким отметила, что «это не рейдерский захват», а «развод». По ее словам, объединение двух компаний было согласовано с Бакальчуком, который присутствовал на презентации новой структуры бизнеса.

В сентябре 2024 года Бакальчук в сопровождении группы лиц пришел к офису Wildberries в Москве. У входа в здание произошла стрельба, в результате которой погибли двое охранников, несколько человек пострадали, в том числе полицейские. Бакальчука задержали, но помещать под арест не стали. Ему предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Всего в деле о стрельбе у офиса Wildberries насчитывается 30 фигурантов, несколько из них арестованы.

В апреле 2025 года суд в Москве вынес решение о разделе имущества между Ким и Бакальчуком в пользу основательницы Wildberries. Она получила долю бывшего мужа в ООО «Вайлдберриз» и стала владелицей 100% компании. Бакальчук владел 1% акций маркетплейса. Также Ким сохранила полный контроль над ООО «Вайлдберриз банк» и средствами на персональных счетах.