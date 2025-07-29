Экс-супруг соосновательницы компании Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М.Видео». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «М.Видео-Эльдорадо».

Источник на рынке электронной коммерции заявил, что Бакальчук примет участие в доработке стратегии компании.

«На текущий момент Владислав Бакальчук с группой приглашенных экспертов в количестве более десяти человек уже находится в активном диалоге с топ-менеджментом «М.Видео-Эльдорадо» и делится своим опытом и экспертизой по различным вопросам», — пояснил собеседник агентства.

По словам источника, компания сможет воспользоваться многолетним опытом Бакальчука, связанным с онлайн-торговлей, развитием IT-инфраструктуры и логистических систем, а также «глубоким пониманием российской розничной и интернет-торговли».

Приоритетными задачами, которые будут стоять перед бывшим мужем Татьяны Ким, станет переформатирование розничной сети компании и повышение доли онлайн-продаж до 80%, рассказал собеседник ТАСС.

В состав экспертной группы, руководителем которой стал Бакальчук, входят специалисты из сфер информационных технологий, электронной коммерции, маркетинга и логистики.

В середине апреля суд вынес решение о разделе имущества между Ким и Бакальчуком в пользу соосновательницы Wildberries — предпринимательница стала владелицей 100% компании и сохранила полный контроль над ООО «Вайлдберриз банк», а также средствами на персональных счетах. Мужчину также обязали выплатить бывшей жене 217 млн рублей, после чего Ким заявила, что не оставит бывшего супруга без денег.

Разводу Ким и Бакальчука предшествовал конфликт у офиса Wildberries в сентябре 2024 года, куда Бакальчук пришел в сопровождении нескольких человек. В результате стрельбы погибли двое охранников офиса, еще несколько человек, включая сотрудников полиции, получили ранения.

В июле того же года Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, с которым обсудил объединение Wildberries и крупнейшего российского оператора наружной рекламы Russ. Кадыров назвал сделку «наглым рейдерским захватом», в ответ на что Татьяна Ким заявила, что «это не рейдерский захват», а «развод». Она также отметила, что объединение было согласовано с Бакальчуком, присутствовавшим на презентации новой бизнес-структуры.