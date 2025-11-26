Совет Федерации одобрил закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года, передает корреспондент RTVI. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

«С 1 января 2026 года он [МРОТ] составит 27 093 руб. в месяц — это на 4 653 рубля больше нынешнего уровня, который равен 22 440 рублям», — сказала член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина, представляя закон на заседании верхней палаты.

Повышение, таким образом, составит 20,7%.

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал увеличение МРОТ в сентябре. Соответствующие поправки внесены в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда». Они рассматривались одновременно с проектом федерального бюджета на 2026-2028 годы и были приняты Госдумой 20 ноября.

Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты, МРОТ в 2026 году превысит прожиточный минимум трудоспособного населения более чем на 30%. По словам главы ведомства Антона Котякова, новый размер МРОТ «напрямую повлияет на условия труда 4,6 млн людей» в России.

Министр напомнил, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже 48% от медианной зарплаты за минувший год. Эта норма установлена в рамках реализации поручения президента Владимира Путина обеспечить опережающий рост МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году.

Размер федерального прожиточного минимума с 1 января 2026 года достигнет 18 939 руб. в месяц, для трудоспособного населения — 20 644 руб., пенсионеров — 16 288 руб., детей — 18 371 руб.

Каким должен быть МРОТ: мнения депутатов

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и ее фракции в Госдуме Сергей Миронов назвал повышение МРОТ до 27 тыс. рублей «недостаточным» и высказал мнение, что минимальную зарплату нужно поднять до 50-60 тыс. в месяц. Политик объяснил это тем, что реальный прожиточный минимум в 2026 году, как он считает, окажется не менее 35-43 тыс. рублей. «Соответственно, и МРОТ должен быть выше — около 60 тысяч», — заключил Миронов.

В ноябре лидер справороссов обратил внимание, что доля россиян, у которых нет сбережений на случай потери основного дохода, выросла до рекордных за четыре года 65%. Он объяснил это тем, что граждане оценивают инфляцию в 15,4% — то есть вдвое выше, чем в официальных сводках Центробанка.

«На самом деле подавляющее большинство населения как жило, так и живет от зарплаты до зарплаты, а благополучную статистику обеспечивает небольшой процент сверхбогатых. Изменит ситуацию госрегулирование цен, кредитная амнистия, ежеквартальная индексация пенсий и повышение МРОТ до 60 тысяч рублей», — заявил Миронов.

Представитель ЛДПР, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Новиков заявлял, что партия будет добиваться увеличения МРОТ как минимум до 50 тыс. рублей в месяц.

Глава КПРФ и ее фракции в Госдуме Геннадий Зюганов тоже называл грядущее повышение МРОТ недостаточным. Он говорил в сентябре, что «полстраны» живет в среднем на 30-35 тыс. рублей в месяц и выступал за то, чтобы МРОТ был не меньше 32 тыс. рублей.