Борьба с инфляцией ударила по всей экономике, поэтому Минфин вводит в заблуждение, когда говорит о плановом охлаждении экономики, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его словам, если не отказаться от «монетаристских фантазий» ЦБ и Минфина, то рост ВВП останется на уровне 1—2%, а инфляция продолжит расти. Он также предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых на 10—20%, ввести разовый налог на сверхприбыль банков и увеличить МРОТ до 50 тыс. рублей вместо запланированных 27 тыс.

Свое заявление, как передает корреспондент RTVI, лидер «Справедливой России» сделал на межфракционной конференции «Приоритеты социально-экономического развития России».

«Никакого планового охлаждения, о котором говорит Минфин, нет и в помине. В борьбе с инфляцией шарахнули по всей экономике, причем инфляция, в отличие от экономики, устояла. Возникла одна из самых трудноразрешимых экономических ситуаций — сочетание низкого роста с устойчиво высокой инфляцией», — сказал Миронов.

По его словам, если «не будет покончено с монетаристскими фантазиями Центрального банка и Минфина», то рост ВВП на уровне 1—2% будет нормой и «продолжится накачивание экономики спекулятивно-посредническими доходами, не обеспеченными товарной продукцией», что приведет к еще большему росту инфляции.

«Похоже, что правительство смирилось с таким сценарием. Проект федерального бюджета основан на прогнозе затухания экономического роста до уровня статистической погрешности и заведомо нереалистичного прогноза по инфляции в 4%», — заявил депутат.

Миронов убежден, что «экономика нуждается в государственном финансировании нового информационно-цифрового уклада».

«По крайней мере на ближайшие 5 лет государство должно быть не только регулятором, но и ключевым инвестором глубокой технологической модернизации всех стратегических отраслей, включая машиностроение, производство робототехники, гражданское авиастроение и прочее. Наращивание государственных инвестиций», — убежден он.

По его словам, «нынешняя кредитная засуха, которой конца не видно, может быть преодолена только на основе частно-государственного партнерства». По данным Миронова, около 75% российских инвесторов заявили о готовности инвестировать в госкомпании, если те выйдут на первичное публичное размещение акций на фондовой бирже: «Это крайне важно для решения проблемы».

Что предложил лидер «Справедливой России»

Во-первых, оздоровить экономику возможно возвратом налога на добавленную стоимость экспортерам нефти и газа, «которым щедрое государство ежегодно дарит больше 2 трлн рублей», заявил Миронов. Во-вторых, продолжил парламентарий, следует увеличить подоходный налог для сверхбогатых на 10-20%, до уровня, как это сделано в большинстве развитых рыночных стран.

Депутат обратил внимание на то, что состояние богатейших российских бизнесменов с начала года увеличилось на 22,5 млрд долларов, подчеркнув, что по числу долларовых миллиардеров Россия уже на четвертом месте в мире.

«Надо сохранить прогрессию налога на дивиденды и расширить применение налога на роскошь. В совокупности это даст дополнительно не менее 800 млрд рублей поступлений», — подсчитал Миронов.

Кроме того, политик предложил ввести разовый налог на сверхприбыль для банков.

«Банки буквально разжирели на облигациях федерального займа, закрывающих бюджетный дефицит. Но поскольку в следующем году затраты бюджета на обслуживание долга увеличатся, они жиреют еще больше. Если это будет разовый налог, это даст бюджету дополнительно еще 500-800 млрд рублей», — заявил депутат Госдумы.

Миронов также выступил против введения технологического сбора.

«Да, деньги для прямых государственных инвестиций на технологическое обновление нужны, и этот сбор создает целевой финансовый поток для поддержки конкретных отраслей. Но почему деньги опять вынимаются из карманов простых граждан? Технологический сбор неизбежно превратится в аналог утилизационного сбора, то есть будет перенесен на розничные цены», — считает депутат.

Он сослался на мнение экспертов, которые, по его словам, оценили потенциальный рост цен на импортную бытовую электронику в пределах 3—5%. Миронов добавил: «Нет полной уверенности и в эффективности распределения собранных средств».

По словам парламентария, для наращивания темпов экономического роста нужно «не вводить поборы или нагружать платежами самозанятых, малый и средний бизнес», а следует пересмотреть всю денежно-кредитную и налоговую политику: «В противном случае пресловутое охлаждение экономики может превратиться в ее удушение».

«Малый и средний бизнес, индивидуальное предпринимательство, самозанятость, промыслы и так далее — это не просто форма экономической активности, источники налогов, это условия жизни для большого числа наших сограждан. Не надо туда постоянно влезать: локализация такси, рост утильсбора, снижение порога применения упрощенной системы налогообложения — все эти меры принесут очень мало по сравнению с тем же ростом НДС, но они крайне негативно влияют на настроение людей. Мы это видим при каждой встрече с нашими избирателями», — заявил Миронов.

Он подчеркнул, что основу любого государства «составляют не материальные и финансовые ресурсы, а прежде всего его народ»: «Любая модель экономики должна быть социально ориентирована. В противном случае она теряет смысл».

О Росстате и среднем уровне зарплат

Миронов также высказался о прозвучавшем ранее предложении Минэкономразвития снять ограничения на сверхурочную работу при условии повышенной оплаты.

«Что же это получается? Министерство фактически предлагает очередную, казалось бы, забытую версию системы выжимания пота в модели экономики. Этому не должно быть места», — заявил он.

Он также напомнил, что ранее Росстат сообщил о рекордном росте средней зарплаты россиян, которая, по данным ведомства, превышает 100 тыс. рублей в месяц.

«Но Росстат, который подчиняется Министерству экономического развития, такой отдел хорошего настроения для нашего министерства: “Вот что хотите, мы то вам и скажем”. Мы получаем письма, где вот этих зарплат выше 100 тысяч, кроме Москвы, Петербурга, некоторых крупных регионов, нет. Конечно, эта статистика очень лукавая с оценкой роста средней заработной платы», — сказал Миронов.

В последние годы надо учитывать неравенство в зарплатах между руководителями и подчиненными, которое постоянно увеличивается, подчеркнул он.