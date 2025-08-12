Россия, которая сейчас является «сырьевым придатком всего мира», должна перестроить свою экономику, опираясь на опыт СССР и Китая, и исправить дисбаланс зарплат своих граждан. Об этом, как передает корреспондент RTVI, на конференции в Москве заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«У нас крайняя диспропорция в заработной плате по отраслям. Вот ответ на вопрос, кому на Руси жить хорошо. Это те, кто добывает природную ренту в разных ее видах: это нефтегазовый сектор, добывающие отрасли, а также те хозяева жизни, которые являются бенефициарами высокой ключевой ставки, то есть финансовый сектор. Вот у нас два направления», — сказал депутат.

По мнению Гартунга, Россия сейчас является «фактически сырьевым придатком всего мира»: «То есть мы богатейшая страна в мире по природным ресурсам на душу населения и в то же время мы являемся сырьевым придатком всего мира».

Депутат подчеркнул, что Россия могла бы перенять опыт Китая и, например, разрешить правительству вводить дифференцированные ставки возврата НДС для экспортеров сырья, которые будут зависеть от того, какой технологический процесс был применен при производстве продукции, отправляемой за рубеж.

«На минуточку — 20%, серьезная сумма. За счет чего живут сырьевики? Потому что НДС не платят, им возвращается НДС в полном объеме. Плюс еще у нас сырьевики получают всевозможные доплаты из бюджета, например, в виде отрицательного акциза, через демпферный механизм. <…> То есть 8 трлн всех налоговых платежей собирается, а потом почти половина возвращается из бюджета. Вот эту надо эту систему нужно менять», — уточнил Гартунг.

Депутат считает, что российские власти должны увеличить налоги на экспорт сырья. При этом, если сырье перерабатывается внутри страны, бизнесу следует предоставить максимальные налоговые льготы. Это сделает переработку сырья внутри страны более выгодной для предприятий, считает парламентарий.

«Это наше конкурентное преимущество на международной арене, мы должны его использовать, но этого не делаем. В связи с этим у нас колоссальные перекосы в зарплатах. Например, посмотрите на наши госкомпании, какие у нас уровни зарплат топ-менеджеров — на уровне мировых гигантов. Ну хорошо, я рад за наши госкомпании. Но если мы равняемся по зарплате топ-менеджеров госкомпаний с зарплатами мировых гигантов, то тогда давайте тогда и по учителям, и по врачам тоже приравняем к ведущим странам мира по заработным платам. И тогда будет справедливо», — заявил Гартунг.

Депутат уточнил, что у учителей, врачей и деятелей культуры в России «просто нищенские, даже не мизерные, нищенские заработные платы».

«Можем мы это исправить? Можем, в стране деньги есть», — подчеркнул он.

Кроме того, Гартунг заявил, что Россия должна защищать свой экономический и технологический суверенитет, поскольку «ведет войну с альянсом стран, у которых совокупный ВВП в 38 раз больше» ее собственного. Один из способов выиграть эту «экономическую войну», уверен парламентарий, — использовать советский опыт перестройки экономики в годы Великой Отечественной войны.