С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет установлен в размере 27 093 рубля. Соответствующее заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров 24 сентября.

По информации премьер-министра, величина МРОТ увеличится более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим периодом. Планируется, что данная мера затронет доходы около 4,5 млн человек, заработная плата которых привязана к минимальному размеру оплаты труда.

Главой правительства также подтверждено продолжение практики индексации МРОТ в последующие периоды.

Такое решение было принято в рамках исполнения положений Трудового кодекса России, согласно которым МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

В начале сентября Сергей Миронов, возглавляющий фракцию «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП), выступил с инициативой поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей.

Это заявление было сделано в связи с озвученными планами Минтруда увеличить МРОТ на 2026 год до 27 тысяч рублей. Политик подверг эти планы критике, указав, что, по его прогнозам, реальный прожиточный минимум в 2026 году может достичь 35-43 тысяч рублей, что делает предложенную правительством сумму недостаточной.

Сергей Миронов пояснил, что расхождение в цифрах обусловлено действующей методикой расчета базовых социальных нормативов, включая состав потребительской корзины.

Он сообщил, что СЗРП инициирует специальное исследование для расчета актуального размера потребительской корзины и прожиточного минимума с дифференциацией по категориям граждан: пенсионерам, студентам и семьям с детьми. По завершении анализа, на основе полученных данных, партия направит в правительство соответствующие рекомендации по корректировке стандартов.