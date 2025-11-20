Госдума в итоговом, третьем чтении единогласно приняла дефицитный федеральный бюджет на 2026-2028 годы. Как передает корреспондент RTVI, закон поддержали 349 депутатов, воздержались 56 парламентариев.

Ожидается, что доходы бюджета в 2026 г. составят 40,28 трлн рублей, расходы — 44,07 трлн рублей, дефицит предполагается в 3,79 трлн рублей (1,6% ВВП). Прогноз по ВВП — 235,07 трлн рублей, инфляция прогнозируется не выше 4%.

На социальные обязательства на ближайшие три года (2026-2028) предусмотрено 22,3 трлн рублей, а всего из всех источников на на эти цели в указанный период — почти 80 трлн рублей, рассказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во время обсуждения.

На обеспечение обороноспособности и безопасности на три года направляется более 50 трлн рублей, «поэтому не должно быть никаких сомнений, что наша страна сможет защитить себя», продолжил депутат. На достижение национальных целей развития на трехлетку запланировано более 21 трлн рублей.

На поддержку регионов общий объем трансфертов составит 11,6 трлн рублей. Только в 2026 году регионы получат 3 трлн 644 млрд рублей.

«В дальнейшей работе уже в ходе исполнения бюджета возрастает ценность каждого рубля в бюджете, и это, безусловно, требует усиления парламентского контроля. Принятие бюджета — это не конец пути, это начало пути, который нам предстоит пройти вместе с правительством и со всей страной», — заявил Макаров.

Самый сложный бюджет

Несмотря на то, что бюджет сложный, тем не менее удалось обеспечить реализацию трех главных задач, заявил RTVI лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

«За пять лет, когда наша фракция участвует в рассмотрении бюджета, наверное, это самый сложный бюджет. Но удалось сделать главное: сохранены три сбалансированные приоритета бюджета. Это поддержка целей развития, одновременно мы обеспечили социальные обязательства и сделали все, чтобы специальная военная операция, если в чем-то и нуждалась, то не в деньгах. При этом удалось сделать так, чтобы дефицит бюджета был небольшой, с ним тоже надо будет работать», — сказал он.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил журналистам, что бюджет «непростой» и вопросов у партии много, но сейчас нужно стараться работать на благо граждан.

«Мы — партия конструктивной оппозиции. Но мы как никогда тесно работаем с правительством, с министерством финансов, как и с другими федеральными органами исполнительной власти — нас сегодня хорошо слышат. Сегодня время не лепить ярлыки и не искать виновных, а, понимая непростую ситуацию, момент истины, который переживает страна, нам надо действительно вкладывать все усилия в поддержку инициатив, направленных на благосостояние людей», — заявил депутат.

Он заверил, что депутаты будут «дальше работать над теми задачами, которые являются сегодня <…> наиболее чувствительными для нашего общества, — это нормализация миграционной политики, преодоление демографического кризиса, преодоление нехватки в стране врачей».

Бюджет разочарования

Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) сообщил журналистам, что предложения коммунистов не были учтены в главном финансовом документе страны. Депутаты фракции выступили против такого подхода и воздержались при голосовании.

«Это, как говорил наш лидер Геннадий Зюганов, бюджет разочарования, бюджет штрафов, бюджет дополнительных нагрузок на людей. А те предложения, которые выносили мы, абсолютно правильные, взять дополнительные деньги не с простых людей, а сверхбогатых граждан, со сверхдоходов наших банков, с игорного бизнеса, к сожалению, остались неуслышанными», — сказал он.

По его мнению, это может означать, что «для правящей партии» доходы богатых граждан, «олигархов, банков, игорного бизнеса являются неприкасаемым ресурсом».

«И все, что добыто или будет добыто в бюджет следующего года и ближайших трех лет, это все будет взято у простых граждан. Это неправильно», — подчеркнул коммунист.

Необходимо вообще менять структуру финансирования России, заявил в беседе с RTVI член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Бессонов (КПРФ).

«Необходимо все-таки более внимательно смотреть, что происходит у нас в стране при принятии закона. Информация, которая приходит с мест, говорит о том, что тяжелее и тяжелее на местах живется людям, особенно в глубинке, в малых городах, и это крайнее недофинансирование. У нас задолженность бюджетов субъектов РФ — 3,2 трлн рублей. Местные поселения, местные бюджеты давно глубоко дотационные, и этот вопрос необходимо решать», — подчеркнул парламентарий.

С претензиями

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил журналистам, что у них есть претензии к бюджету, однако впервые в истории фракция будет голосовать «за» него.

«Да, у нас есть вопросы, да, у нас есть претензии, но идет война, и в этих условиях мы считаем необходимым поддержать предложение правительства. Еще раз подчеркну, впервые наша фракция будет голосовать за бюджет в третьем чтении», — сообщил он.

Кроме того, Госдума также в третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с нынешних 22 440 рублей до 27 093 рубля в месяц. В 2026 году величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения устанавливается в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рублей, для пенсионеров — 16 288 рублей и для детей — 18 371 рублей.

Также Госдума обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину в связи с предложением председателя Европейской комиссии Урсулы Гертруды фон дер Ляйен странам — членам Европейского союза о выдаче «репарационного кредита с использованием блокированных суверенных активов России».