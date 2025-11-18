Госдума во втором, основном чтении обсудила 715 поправок и приняла проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, передает корреспондент RTVI. Законопроект поддержали 353 депутата, против — один депутат, воздержались 53 парламентария.

При обсуждении во втором чтении парламентарии перераспределяют средства на наиболее значимые направления.

Госдума поддержала перераспределяющие более 7 трлн руб. поправки от фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», депутатов и правительства. Большая их часть направлена на обеспечение обороны и безопасности России, в том числе на проведение специальной военной операции. Часть поправок связана с национальными проектами и распределением на них зарезервированных средств.

«Только на социальную политику во втором чтении дополнительно выделяется 874 млрд руб., из них в 2026 году более 735 млрд», — сказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Таким образом, по его словам, на социальные обязательства из всех бюджетов системы в 2026 году будет выделено более 25 трлн руб. На обеспечение обороноспособности и безопасности страны выделяются дополнительные средства, рассказал Макаров. Также деньги выделяются на достижение национальных целей развития, поставленных президентом.

На поддержку участников специальной военной операции и членов их семей дополнительно выделяется почти 8 млрд руб., сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«В итоге более 50 млрд руб. на три года будет направлено на ежегодную помощь более 400 тыс. человек», — сказал Жуков.

На поддержку сельского хозяйства «Единая Россия» предложила дополнительно выделить ко второму чтению 34 млрд руб. в 2026 году, в том числе 12 млрд руб. — на комплексное развитие сельских территорий, заявил Жуков. Таким образом, на комплексное развитие сельских территорий направят 202 млрд руб. с учетом поправок.

Остальные средства пойдут на субсидирование льготных кредитов, поддержку лизинга сельскохозяйственной техники и малого бизнеса в сельском хозяйстве. На социальную газификацию предлагается выделить 1 млрд руб. в 2026 году, что позволит газифицировать около 11 тыс. домохозяйств, рассказал парламентарий.

Кроме того, на развитие и приведение в нормативное состояние региональных и местных автодорог будет дополнительно направлено порядка 170 млрд руб., на обновление общественного транспорта — 32 млрд, на создание спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите — 44,6 млрд, на закупку данных дистанционного зондирования Земли — 5 млрд, на обеспечение технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетным направлениям технологий — 2,6 млрд руб.

«СР» впервые в истории партии голосует «за» проект федерального бюджета, сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Конечно, у нас есть претензии, но в то же время объективно с учетом войны — я называю вещи своими именами, не специальная военная операция, идет война, и, конечно, нам нужно мобилизоваться. И, конечно, когда мы видим, что усиливается поддержка и нашей армии, и правоохранительных органов, у нас, кстати, очень не хватает кадров в МВД, мы это поддерживаем», — сказал Миронов журналистам.

В партии обратили внимание на «позитивные изменения, увеличилось деньги на образование, впервые на 23% увеличилось финансирование культуры».

КПРФ, по словам лидера партии Геннадия Зюганова, воздержится от поддержки проекта федерального бюджета на трехлетку.

«У нас сегодня минимум 20 трлн резервов, которые надо направить на обеспечение победы, поддержки экономики, науки, образования, социальной сферы, исправление демографических перекосов. Мы вносили почти 200 поправок, партия власти («Единая Россия») вместе со своими сателлитами их отклонила, она не желает помогать ни детям-сиротам, ни многодетным семьям, она не желает выполнять установку президента тратить 2% от валового продукта на развитие науки, прежде всего фундаментальной науки», — привел аргументы Зюганов.

«Новые люди» и ЛДПР поддержали изменения.

«У нас есть баланс социальных мер, у нас профинансированы все наши социальные обязательства, да, может, они недостаточно выросли с учетом инфляции, но они сохранены. И этот бюджет закрывает потребности специальной военной операции. И что было для нашей партии важно, — остались инструменты развития, национальные программы тоже были профинансированы. Бюджет социальный, оборонный и развитие, это вот сочетание очень важное, партия его поддерживает», — сказал RTVI лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Депутаты ЛДПР также проголосовали «за».

«Будем голосовать «за» бюджет, он для нас не чужой, сложный и понятный», — сообщил журналистам депутат Каплан Панеш.

Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. Ключевыми приоритетами стали выполнение государством социальных обязательств, оборона и безопасность страны, а также нацпроекты.

Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2026 г. составят 40,28 трлн руб., в 2027-м — 42,91 трлн руб., в 2028-м — 45,87 трлн руб.

Расходы составят 44,07 трлн, 46,10 трлн и 49,38 трлн руб. соответственно.

Дефицит бюджета снизится с 3,79 трлн руб. в 2026 году до 3,19 трлн руб. в 2027-м, а в 2028-м вновь увеличится до 3,51 трлн руб.

Также во втором чтении Госдума приняла законопроект об увеличении в 2026 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 руб.