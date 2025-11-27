Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с резкой критикой планов правительства по повышению коммунальных платежей в 2026 году. Политик назвал предстоящий рост тарифов «безумным» и призвал кабмин полностью отказаться от этих планов.

Депутат Госдумы отметил, что решением правительства в следующем году допускается рост коммунальных тарифов в регионах до 30—40%. Он заявил, что следует заморозить тарифы и расширить компенсации гражданам расходов на ЖКУ.

«Гражданам вновь приготовили двойное драконовское повышение. Мало того что с 1 января тарифы повысятся по всей стране на 1,7% — из-за повышения НДС на 2%, о котором Минфин говорил, что люди его и не заметят», — заявил Миронов.

При этом, отметил парламентарий, основное повышение цен планируется с 1 октября: «Самое меньшее — на 8%, а в большинстве регионов рост выше».

Например, в Санкт-Петербурге, добавил он, поднять тарифы планируется на 14,6%, в Москве — на 15%, в Тамбовской области — на 17,5% и так далее, сообщил депутат.

«Это средние индексы. Вдобавок к ним правительство утверждает предельно допустимые отклонения. <…> И эти цифры тоже запредельные», — подчеркнул Миронов.

Например, в Республике Коми среднее повышение с 1 октября составит 15,3%, а допустимое отклонение — еще 15%, в Ставропольском крае — 22% и 21,9% соответственно.

«То есть повышать можно и до 30%, и до 40%! Вы что, господа-чиновники, обалдели? Хотите разорить граждан? Это безумное повышение недопустимо, тарифы вообще давно пора замораживать!» — подчеркнул Миронов.

Ранее правительство утвердило повышение коммунальных тарифов на 2026 год. Оно пройдет в два этапа. С 1 января платежи вырастут в среднем на 1,7% по всей стране, а с 1 октября произойдет более существенное подорожание, которое будет различаться по регионам.

Наибольший рост ожидается в Ставропольском крае (около 22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%), тогда как в Хакасии, на Чукотке и в Бурятии тарифы повысятся всего на 8-9%. В Москве платежи подорожают на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%.

В некоторых регионах власти смогут повышать тарифы сверх установленных норм. В Ставропольском крае допустимое отклонение составляет 21,9%, что может привести к увеличению платежей до 40%. Это происходит после повышения тарифов на коммунальные услуги в июле 2024 года на 11,9%. Это самое значительное повышение за последние годы: в 2023 году тарифы выросли на 8,1%, а в 2022 году — на 9,8%.