В 2026 году ради борьбы с мошенническими схемами вдвое увеличился повышающий коэффициент для тарифа за холодное водоснабжение без счетчика, заявил ТАСС зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он уточнил, что с 1 января 2026 года при отсутствие прибора учета плата за холодное водоснабжение (ХВС) выросла вдвое.

«Повышающий коэффициент в платежках увеличился с 1,5 до 3. Здесь речь идет о предотвращении мошеннических схем», — пояснил депутат.

По его словам, эта мера принята для противодействия многочисленным нарушениям: если в квартире зарегистрирован один человек и не установлен счетчик, то стоимость холодного водоснабжения для нее рассчитывается по нормативу, а фактически проживать там могут куда больше людей.

Такие ситуации чаще всего складываются с квартирами, которые сдаются собственниками в аренду, добавил Колунов.

«Как итог, фактический расход воды может в десятки раз превышать то, что указано в платежке, и за что, собственно, платят», — констатировал он.

При этом за реально потраченную этими неучтенными жильцами воду приходится платить управляющим компаниям (УК), организациям водоснабжения и зарегистрированным в других квартирах дома гражданам, отметил депутат.

По словам Колунова, резкое повышение коэффициента для квартир без приборов учета уже продемонстрировало свою эффективность в Москве, где благодаря этой мере в 90% жилых помещений появились счетчики. Теперь обзавестись ими придется и жителям других городов, выразил уверенность Колунов.

Значительное повышение тарифов на ЖКУ произошло в России в 2025 году, его величина разнится в зависимости от региона. По словам президента РФ Владимира Путина, рост стоимости услуг ЖКХ пропорционален инфляции.