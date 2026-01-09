В конце 2025 года в России приняли закон, который разрешает сплошные рубки леса на Байкале. Акции протеста против него однако продолжились: например, в Иркутске 27 декабря прошел согласованный митинг. Хотя по закону вместо вырубленного леса нужно будет высадить новый, ученые объясняют, что в таком случае будет нарушена экология региона и новый лес не будет иметь ничего общего с прежним. В тоже время местные власти жалуются, что запрет рубок мешает развивать социальную инфраструктуру и защищаться от лесных пожаров. RTVI рассказывает, почему научное сообщество выступает против закона в нынешнем виде, а его сторонники считают, что он не повредит экологии Байкала.

Что говорится в законе

Закон “Об охране озера Байкал” появился еще в 2023 году. Тогда его рассмотрение отложили из-за критики ученых и защитников природы. Обсуждение возобновилось в феврале 2025 года, когда Владимир Путин поставил положительную резолюцию на письме главы Бурятии Алексея Цыденова, который предложил доработать законопроект. Именно он был одним из самых активных сторонников принятия документа.

По мнению Цыденова, запрет рубок вокруг Байкала не позволяет создавать противопожарные разрывы на границах населенных пунктов, ремонтировать и строить инфраструктуру, в том числе очистные сооружения и расширять дороги.

Действующая редакция закона об охране Байкала принята еще в 1999 году. Она запрещала любые сплошные рубки в охранной территории озера. Принятые Госдумой поправки теперь разрешают сплошные рубки погибшего леса, если выборочные рубки не помогли оздоровлению лесного массива. Хотя саму формулировку “сплошные рубки” из закона ко второму чтению убрали, но суть от этого не изменилась.

Закон также разрешает переводить земли лесного фонда в другие категории. Это позволит строить на этих территориях сооружения для защиты от паводков и наводнений, дороги, проводить линии электропередачи, возводить коммунальные объекты, создавать новые кладбища и расширять существующие. Те, кто будут пользоваться этими землями, должны в течение трех лет посадить новый лес, причем на площади в пять раз больше той, которую исключат из лесного фонда.

Все решения по сплошным рубкам и переводу земель в иные категории будет принимать специальная комиссия на основании положительного заключения РАН. В состав комиссии войдут депутаты Госдумы и сенаторы, представители администрации президента, правительства и ФСБ, а также главы Иркутской области и Бурятии.

Что говорят сторонники закона

Глава Бурятии Цыденов объясняет необходимость изменений невозможностью обеспечивать безопасность людей и ремонт инфраструктуры. Такие ограничения, по его словам, появились из-за переписывания Лесного, Водного и Земельного кодексов.

«Юридико-техническое несоответствие привело к невозможности построить ни дорогу, ни очистные, ни селезащиту и так далее. Мы не можем кладбище людям выделить. Мы не можем поселки от пожара защитить. У нас лес заходит прямо в поселки. В поселке Адамово лес прямо к школе примыкает, стен касается. Люди в опасности», — объясняет он.

Цыденов также опасается “катастрофического селя”, который может разрушить Транссиб и могильник, оставшийся на территории закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Построить селезащиту сейчас нельзя, потому что запрещены рубки.

«Сели катастрофического уровня сходят раз в 50 лет. Последний был в 1972 году. Сейчас уже Российская академия наук, Институт земной коры прогнозируют — в ближайшее время сойдет большой сель. Он может перекрыть дорогу и Транссиб пробить. И вытолкнуть эти карты с накопленной нехорошей субстанцией в Байкал», — убеждает Цыденов в необходимости нового закона.

Поддерживает поправки и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что любые рубки на территории Байкала будут согласовываться с Российской академией наук. «Вдумайтесь, какое решение мы сегодня выносим на рассмотрение. Любые решения — подвести воду, сделать кладбище — только через РАН. У нас нет других экспертов, обладающих большей экспертностью», — заявил он в ходе обсуждения в Думе.

Сенатор от Иркутской области Сергей Тен заявил, что против законопроекта выступают “псевдо-экологи”, которые никогда на Байкале не были, а потому не могут оценить масштабы проблем, с которыми сталкиваются местные жители.

“Получается ситуация со стаканом, который одновременно наполовину полон и наполовину пуст. Каждая сторона права в своих аргументах — рубка деревьев действительно вредит экологии, а восстановление леса может занять до 30 лет. Давайте тогда не будем рубить деревья и строить объездную дорогу, дождемся, когда мост сам упадет, и потом скажем, что надо было предпринимать меры раньше”, — приводит свои аргументы сенатор.

Научное сообщество против

Против принятия закона выступают ученые и общественные деятели. Еще в сентябре 2025 года 87 российских ученых отправили Владимиру Путину открытое письмо, в котором выступили против сплошных санитарных рубок на Байкале. Среди подписавшихся — научные руководители Института водных проблем РАН и Научного совета РАН по экологии биологических систем Виктор Данилов-Данильян и Вячеслав Рожнов, научный руководитель Института лесоведения РАН академик Станислав Вомперский, Председатель Научного совета РАН по лесу, директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Наталья Лукина, глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд и многие другие.

Ученые обратили внимание на то, что при сплошных санитарных рубках лес по закону можно вывозить и продавать, и оборот такой древесины никак не ограничен. В письме отмечается, что «гари» — древесина, оставшаяся после лесного пожара, — «лакомый кусок для лесозаготовителей». К тому же закон разрешает рубку не только погибшего от пожара леса, но и «ликвидной и деловой древесины».

«С экологической точки зрения территория под погибшим лесом сохраняет потенциал для восстановления исходной экосистемы, в то время как лесовосстановительные работы при любых используемых в настоящее время технологиях такой потенциал уничтожают и приводят к формированию на месте погибшего леса совсем другого древостоя и другой экосистемы, что противоречит главной цели экологической политики на Байкале — сохранению уникальных экосистем озера и окружающей его территории», — объясняют ученые.

«Ради бизнеса губить неповторимую природу»

Глава Научного совета по лесу РАН, член-корреспондент РАН Наталья Лукина отмечает, что в принятом документе есть противоречия с другими законами — об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), об охране окружающей среды, а также с Земельным и Лесным кодексами.

Председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, один из трех членов экологического комитета Госдумы, вступившихся за Байкал, отметил, что новая редакция закона предлагает изменения, “которые не согласуются с особым статусом озера Байкал, установленным режимом охраны Байкальской природной территории”.

«Налицо нарушение конституционных прав жителей России, народного интереса в сохранении уникального озера для следующих поколений. В вопросах правового регулирования объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО необходимо, прежде всего, руководствоваться принципом «не навреди». Не стоит нам, самой богатой природными ресурсами стране, давать всему миру пример, что ради бизнеса можно губить неповторимую природу», — заявил он.

Фетисов также отметил, что закон подготовили “на основе необъективных и искаженных сведений, в условиях отсутствия реального мониторинга состояния экосистемы озера Байкал” и предупредил об угрозе, которую несет принятие документа в таком виде.

Противники принятия закона “Об охране озера Байкал” обращают внимание на то, что в документе “нет ни одного слова про оздоровление озера, про его сохранение”. Например, об этом говорит Вера Шленова, руководитель Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы.

«Этот законопроект — о бизнесе, он узаконит самозахват земель в окрестностях озера, то есть, узаконит беззаконие, наличие которого не отрицает даже прокуратура. Вот ради чего битва, длящаяся два с половиной года. Между тем, Байкал входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это значит, что требования природоохранного законодательства в отношении Байкала должны быть значительно жестче по сравнению с требованиями к охране других территорий”, — утверждает она.

Обмеление и уничтожение экосистемы

Депутат Госдумы Анатолий Грешневиков напомнил, что рубки деревьев приводят к обмелению водоемов, и то же может случиться и с Байкалом.

“Я еще со школьной скамьи знаю, что леса — это мощный регулятор гидрологического состояния водных ресурсов, это собиратель грунтовых вод, они хранят воду и в лесах, и в почвах. Поэтому рубки — это путь к обмелению рек и озер”, — сказал он.

Депутат Олег Михайлов, тоже выступившиий против закона, объяснил, что для уборки погибших от пожаров деревьев достаточно существующих в законодательстве механизмов. Сплошные же рубки, по его мнению, приведут на берега Байкала тяжелую технику, которая будет разрушать почвенный покров, что приведет к эрозии почвы.

“Я вносил конкретную поправку, которая была направлена на коррекцию варварских методов “лесовосстановления”. По факту под этим термином скрывается приезд тяжелой техники, строительство дорог, вспашка склонов плугами. Это гарантированная эрозия почв, которая будет десятками лет смываться в Байкал, заиливая и уничтожая его”, — объяснил депутат.

По словам Михайлова, противники закона требовали, чтобы в нем был пункт, который обяжет производить восстановление леса способами, исключающими эрозию, и запретить высаживать деревья на степных участках.

Председатель Научного экспертного совета Всероссийского общества охраны природы, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что сообщество продолжит бороться за сохранение Байкала.