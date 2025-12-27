В центре Иркутска 27 декабря прошел согласованный митинг против закона, разрешающего сплошные вырубки деревьев на Байкале в определенных случаях. Участники мероприятия, численность которого, по данным телеграм-канала «БГ Иркутск», составила около 300 человек, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой переписать закон. Подробности о сути поправок, резонансе вокруг них и требованиях жителей — в материале RTVI.

Суть закона

9 декабря Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к федеральному закону «Об охране озера Байкал». «За» проголосовали 323 депутата, против — 71. Разработчики инициативы утверждают, что она направлена на сохранение экосистемы озера и повышение благополучия жителей.

Документ запрещает сплошные рубки лесов в центральной экологической зоне Байкала, но с оговоркой. Разрешено таким образом избавляться от «погибших лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции», если выборочные рубки не обеспечили замену таких насаждений на здоровый лес.

Согласно Лесному кодексу, при сплошных вырубках отдельные деревья и кустарники или их группы могут быть сохранены для воспроизводства лесов. Но также допускается полная вырубка с последующим восстановлением леса искусственным путем.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на обсуждении законопроекта 9 декабря отметил, что депутаты предложили уйти от понятия «сплошные рубки» в законодательстве, и правительство с этим согласилось. Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что вместо этого будут использоваться понятия «санитарные и оздоровительные рубки».

Принятый закон предусматривает, что перечень земель, где допускаются сплошные рубки, будет согласовывать специальная комиссия «только при наличии положительной позиции Российской академии наук», а финальное решение будет принимать правительство. В состав комиссии войдут депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители администрации президента, правительства, ФСБ, главы Иркутской области и Бурятии.

Законопроект также позволяет переводить земли лесного фонда в земли других категорий для строительства или реконструкции объектов гидро- и селезащиты, автодорог, электросетей, объектов тепло-, водо- и газоснабжения, водоотведения, а также для создания и расширения кладбищ.

Лица, в интересах которых земли лесного фонда переводятся в другие категории, обязаны в течение трех лет обеспечить лесовосстановление на площади в пять раз превышающей площадь земель, исключаемых из лесного фонда.

Совет Федерации одобрил закон о сплошных рубках на Байкале 10 декабря, спустя пять дней его подписал президент России Владимир Путин. Документ вступит в силу 1 марта 2026 года.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что закон рассчитан на развитие Байкала, защиту озера и людей «вместе с наукой, ответственностью и уважением». По его словам, поправки позволят строить и реконструировать необходимые объекты инфраструктуры, в том числе укрепить селезащиту в Байкальске и тем самым спасти Байкал от «непоправимой катастрофы». При этом «обеспечен максимально бережный подход к природе», подчеркнул Цыденов.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что при внесении поправок был «соблюден баланс между интересами граждан и экологической ситуацией» в регионе. Он поблагодарил противников законопроекта, пояснив, что их позиция «дает основание более детально прорабатывать все противоречивые вопросы, сохраняя баланс экономики и экологии».

Критика закона

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2023 году и вскоре принят в первом чтении, несмотря на отрицательный отзыв правового управления нижней палаты. В ту весеннюю сессию документ стал самым обсуждаемым. Впоследствии он неоднократно дорабатывался, но из него не исчезла возможность проводить сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкала.

В июле 2025 года правительство одобрило подготовленные Минприроды поправки к законопроекту. В ведомстве заявили, что закон об охране Байкала «не теряет своей строгости», а изменения вносятся «исключительно» для жителей, проживающих в центральной экологической зоне озера, — это 159 населенных пунктов с населением почти 140 тыс. человек.

«Изменения в закон нужны в первую очередь именно для них: чтобы появилась возможность реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты электро-, тепло- и водоснабжения», — пояснили тогда в Минприроды.

В сентябре 87 академиков и член-корреспондентов Российской академии наук (РАН) обратились к Владимиру Путину с просьбой не допустить принятия поправок. Ученые выразили опасение, что вырубаемая древесина пойдет на продажу, хотя она должна оставаться на лесосеке.

По мнению авторов письма, здоровые леса будут уничтожаться, например, путем поджога, а искусственное восстановление деревьев приведет «к резкому росту эрозии почвы». В обращении также отмечалось, что земли, прилегающие к Байкалу вне особо охраняемых природных территорий, могут быть использованы для застройки.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал «враньем» доводы сторонников поправок о том, что вырубки и вывод лесных земель нужны ради создания инфраструктуры для местных жителей.

«Ценные леса и туристические объекты — вот что их интересует. Проблемы людей можно решать точечно, в рамках действующих норм. <…> Нельзя торговать Родиной, нашим национальным достоянием под прикрытием благих намерений!» — писал политик в своем телеграм-канале.

По словам Миронова, фракция СР в Госдуме проголосовала против поправок на заседании 9 декабря. Даже в смягченном варианте нормы о рубках и выводе лесных земель угрожают Байкалу и «могут превратить закон об охране Байкала в закон о его уничтожении», подчеркнул глава партии.

Депутат Госдумы, руководитель Всероссийской организации охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов сообщил RTVI, что тоже голосовал против законопроекта. Он рассказал, что летом проехал 2 тыс. км вдоль Байкала и «видел все, что там происходит»: захват берегов озера, вырубку деревьев и слив в озеро «всего, что непотребно».

Фетисов напомнил, что озеро внесено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и Россия может получить проблему «хуже, чем проблема с допингом», если Байкал попадет в категорию «наследие под угрозой».

«Фрагментировать, рубить лес там сплошняком — это значит угробить будущее этого уникального места», — заявил депутат.

Законопроект также критиковал путешественник, член Российского географического общества Федор Конюхов. Он обращался в администрацию президента России и МИД с просьбой сохранить экосистему Байкала и защитить его от «любых неразумных инициатив».

Позицию Конюхова поддержала комиссия РФ по делам ЮНЕСКО. Там отметили, что в решении сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в Китае в 2021 году, содержится оговорка о возможности перевода озера Байкал в список всемирного наследия под угрозой из-за предложенных поправок в законодательство.

Митинг против закона о рубках

27 декабря на площади Труда в центре Иркутска прошел разрешенный властями митинг против сплошных рубок на Байкале. Участники акции принесли плакаты с лозунгами «Не отдадим Байкал в руки варворов» (орфография сохранена), «Подняли руки в Госдуме — пала тайга», «В зале кнопки, на дереве — пни», «Байкал отдали под топор».

В митинге приняли участие депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко и лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Левченко назвал пришедших на акцию «передовым бастионом» в борьбе против сплошных рубок на Байкале. По его словам, после подписания спорного законопроекта власти «забыли про жителей» и «уже говорят о том, что нужно строить отели на тысячи мест», а также привлекать зарубежных инвесторов, чтобы «застраивать берега Байкала».

«Уважаемые товарищи, вот жизнь показала, что им верить не нужно, ни одному слову, и борьба у нас с вами продолжается», — сказал депутат.

Он потребовал включить в состав комиссии, которая будет утверждать решения о вырубке деревьев, «нормальных защитников» Байкала, в частности директора Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрея Федотова. Левченко также предположил, что в оставшиеся месяцы до вступления закона в силу на Байкале «будут стараться нарубить как можно больше». Он призвал активистов «следить за каждым деревом» и сообщать о вырубках депутатам и правоохранительным органам.

Николай Рыбаков в свою очередь заявил, что не верит в такие обоснования вырубок, как необходимость строительства дорог и защитных сооружений. Он сослался на расследование «Яблока», согласно которому некоторые авторы поправок и их семьи якобы связаны с компаниями, занимающимися вырубкой леса и застройкой.

Рыбаков назвал принятый закон о вырубках «губительным». Он призвал президента России признать документ «ошибкой», отменить его и внести в Госдуму новую инициативу от своего имени. Рыбаков также потребовал лишить мандатов депутатов Госдумы, семьи которых, по его словам, якобы «имеют бизнес-интересы» в вырубке лесов на Байкале.

Участники митинга также записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину. Они заявили, что подготовят собственные поправки к закону о защите озера Байкал, который за 26 лет своего существования «не выполнялся и не выполняется».

Активисты пояснили, что их претензии к принятым поправкам касаются нормы о вырубках деревьев и о работе комиссии, которая будет принимать соответствующее решение. По словам авторов обращения, жители Иркутской области и Бурятии считают, что «закон нужно исправлять».

«Священные озера пытаются отдать в частные руки. Пожалуйста, примите нас, найдите время, примите снова население. И услышьте, что такой закон не должен существовать. Пожалуйста, услышьте», — призвала Путина экоактивистка Любовь Аликина.

Она напомнила, что в 2015 году разговаривала с президентом во время его встречи с представителями Общероссийского народного фронта. Тогда Аликина пожаловалась Путину на незаконную вырубку лесов на Байкале и перевод лесных земель в земли сельхозназначения по серым схемам.

Глава государства подтвердил, что видит во время перелетов по стране, как «там целые участки уничтожены, а лесовосстановления не видно». Президент выразил готовность при необходимости ужесточить ответственность за незаконные вырубки и «все, что связано с этим видом бизнеса, очень часто, к сожалению, достаточно криминального». Он попросил активистов подготовить соответствующие предложения.

19 декабря, когда Путин подводил «Итоги года» и отвечал на вопросы россиян в прямом эфире, Аликина приехала в Москву и записала обращение к президенту на Красной площади. Она спросила, почему он подписал закон, разрешающий вырубки на Байкале, и призвала российского лидера встать на защиту озера.

«Десять лет назад именно я с вами говорила о защите Байкала, а сегодня вы его выставили на продажу. Байкал стал предметом торга», — заявила активистка.

Во время «Итогов года» вопросов о Байкале не прозвучало. В Кремле не комментировали принятие закона и его подписание президентом. В 2023 году, когда инициатива прошла первое чтение, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сослался на слова главы государства о том, что природоохранные зоны не должны быть запретными для людей, но ими нужно пользоваться так, чтобы не наносить вред окружающей среде.