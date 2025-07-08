Правительство одобрило ко второму чтению в Госдуме поправки к законопроекту, определяющему ситуации, когда допустимо проводить сплошные рубки лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Минприроды. Там пояснили, что поправки обсуждались с депутатами, учеными и общественниками с 2022 года и сейчас выработана единая позиция.

Законопроект, внесенный в Госдуму в июне 2023 года, предлагает изменения в действующие федеральные законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Если сейчас на сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории установлен запрет, то проект документа предлагает определить «перечень конкретных случаев, при которых допускается проведение сплошных рубок», говорится в пояснительной записке.

Депутаты одобрили законопроект в первом чтении в июле 2023 года, однако против этой нормы выступили представители научного сообщества и эксперты-экологи. Поправки ко второму чтению подготовило Минприроды.

Ведомство предложило сохранить в законопроекте норму о допустимости сплошных рубок. Согласно проекту поправок, такие рубки будет возможно проводить только в границах определенных участков, на которых зафиксированы погибшие лесные насаждения (от болезней, вредителей или лесных пожаров), пояснили агентству в Минприроды. Список участков будет согласовываться с Российской академией наук (РАН).

«Исключительно для жителей»

В Минприроды уверяют, что предлагаемые изменения не снизят строгости закона об охране Байкала.

«Озеро по-прежнему имеет самый высокий правовой защитный статус. Изменения необходимо внести исключительно для жителей, проживающих в центральной экологической зоне: это 159 населенных пунктов, где живет почти 140 тысяч человек. Изменения в закон нужны в первую очередь именно для них: чтобы появилась возможность реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты электро-, тепло- и водоснабжения», — пояснили в министерстве.

Более подробно о предлагаемых изменениях пишет РБК, в чьем распоряжении есть материалы правительственной комиссии по законопроектной деятельности, одобрившей поправки. Согласно этим материалам, предлагается разрешить сплошные рубки, если выборочные рубки не смогут обеспечить замену лесных насаждений.

Также планируется разрешить переводить земли лесного фонда в земли других категорий, чтобы там можно было строить различные объекты. В частности, речь идет о гидро- и селезащитных сооружениях, автодорогах, объектах тепло-, водо- и газоснабжения, а также кладбищах.

В Минприроды уточнили РБК, что совместно с учеными выработали позицию, что вопрос о рубках лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и способах их восстановления будет решаться на основе специальных исследований РАН.

Правительственные поправки после поступления в Госдуму будут обсуждаться на слушаниях с участием экспертов и общественности, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.

По его словам, планируется выслушать позиции Минприроды, Рослесхоза, правительств Иркутской области и Бурятии, депутатов и сенаторов, представителей РАН и общественных организаций. Итоги обсуждения будут рассмотрены на заседании профильного комитета Госдумы, добавил Кобылкин.

«Не допустить принятия законопроекта»

Ранее в июле Институт географии РАН опубликовал статью с критикой новой версии законопроекта, которая готовится ко второму чтению в Госдуме.

«На этот раз авторы предлагают переводить земли лесного фонда в иные категории, что подразумевает, в частности, возможность строительства и капитального ремонта. Поправки к закону о защите Байкала авторы мотивируют заботой о живущих на его берегах людях. Однако представители научного сообщества уверены, что в новой версии законопроект “стал еще более антиэкологичным и ухудшающим правоприменение в сфере охраны озера Байкал”», — сказано в материале.

Там сообщается, что 26 ученых направили письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой «не допустить принятия законопроекта в редакции представленных поправок» и «не выносить его на второе чтение».

Эксперты перечислили, что в законопроекте вызывает наибольшую тревогу:

«прямое указание» на возможность сплошных рубок;

отнесение к землям населенных пунктов всех территорий в их границах, в том числе занятых лесами и незаконно приписанных к ним;

возможность передачи земель в частную собственность, в том числе для застройки;

снятие запрета на сплошные рубки в лесах, не отнесенных к землям лесного фонда и особо охраняемых природных территорий;

возможность расширения зон туристско-рекреационного типа путем включения в них ценных природных территорий.

Координатор программ по особо охраняемым природным территориям природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин в комментарии РБК высказал опасение, что снятие запрета на сплошные рубки в зоне Байкала будет побуждать к умышленной порче здоровых лесных насаждений, чтобы их признали «погибшими» и можно было провести вырубку ради коммерческого использования древесины.