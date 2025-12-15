Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал в интервью программе «Что это было» на RTVI, что голосовал против закона, разрешающего сплошные рубки леса на Байкале. Он заявил, что есть риск «угробить» уникальное озеро, а Россия может получить проблемы, поскольку Байкал включен в список ЮНЕСКО.

«Я голосовал против этого закона. Я все эти три года в ежедневном режиме понимаю, что там происходит. Люди шлют информацию. Я вижу, и как захватывают береговую часть, как рубят лес, как сливают все, что непотребно, в озеро», — сказал Фетисов.

Он напомнил, что Байкал входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«На следующий год будет 30 лет, когда Российская Федерация приняла на себя обязательства. И это серьезно на самом деле. Это будет хуже, чем проблема с допингом, если не дай бог мы попадем в категорию «наследие под угрозой». Здесь тоже всякие риски. Ради чего — я не понимаю. Для того чтобы построить несколько кемпингов, глэмпингов или кому-то там устроить бизнес?» — возмутился Фетисов.

Депутат назвал Байкал серьезным инструментом влияния на ситуацию в Евразии. Он отметил, что озеро «имеет беспрецедентные на планете Земля свойства и ресурс».

«Мы не понимаем важность Байкала как стратегического, так скажем, ресурса президента нашей страны и всего народа. 20% [мировых запасов пресной] воды, уникальное озеро в плане самоочищения <…> Фрагментировать, рубить лес там сплошняком — это значит угробить будущее этого уникального места», — сказал Фетисов.

Он сослался на мнение директора Лимнологического института в Иркутске, что антропогенная нагрузка на Байкал сегодня уже запредельная: любое неверное движение — и озеро можно будет «похоронить». «Как не верить человеку, который сам погружается с аквалангом каждые полгода, видит, на самом деле что происходит?» — рассуждает Фетисов.

Депутат рассказал, что этим летом сам проехал 2 тысячи километров вдоль Байкала и «видел все, что там происходит»: самозахват, рубку леса. Самое страшное, по словам Фетисова, то, что очистные сооружения не соответствуют требованиям.

По его мнению, сначала нужно привести в соответствие нормам очистные сооружения и решить проблему с плавсредствами на Байкале, которые не имеют причальной инфраструктуры и возможности сливать отработанные воды в безопасное место. Нужно также посчитать, «какой объем туристов эта территория может переварить без ущерба природе», добавил Фетисов.

При этом закон о сплошных рубках леса на Байкале уже одобрен Советом Федерации. «Там вообще он даже не обсуждался. Но президент еще не подписал», — сказал Фетисов.