В Общественной палате прошли «нулевые чтения» поправок к законопроекту «Об особо охраняемых природных территориях» (ООПТ). Однако разработчикам не удалось убедить многочисленных противников законопроекта в необходимости его принятия. Ученые, депутаты Госдумы и экологи, выступили категорически против принятия поправок.

Защищал законопроект, правда, довольно коротко и формально, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Марков. В своем выступлении он ограничился пересказом текста законопроекта. «Предлагаемое законодательное регулирование носит революционный характер. Указанная норма законодательства отсутствовала со дня принятия закона», — отметил напоследок Марков, однако не стал уточнять, в чем именно заключается революционность.

Представитель Росприроднадзора, ведомственный советник по вопросам природопользования Амирхан Амирханов возразил, что некоторые природные объекты в России охраняются более 100 лет, и было бы странно отменять такую защиту сейчас без веских на то причин.

«Если мы будем менять когда вздумается территории и площади, то смысла в заповедной системе не будет», — объяснил он.

«Даже Конституция бывает изменена, — возражает модератор. — Иногда даже незыблемые законы меняются».

О чем законопроект?

Законопроект в Госдуму на рассмотрение внесло правительство Российской Федерации. Он меняет правила использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — заповедников, национальных и природных парков, заказников. Поправками разрешается изменение границ ООПТ в исключительных случаях (сейчас их можно только расширять) и использование таких земель в оборонных целях и для реализации государственных проектов, направленных на “развитие территорий”. Формально экологический контроль будет сохранен, а также предлагается ввести систему материальной компенсации за аренду (или иное использование) заповедных земель.

Таким образом на особо охраняемых природных территорий предлагают разрешить строительство: объектов обороны и безопасности государства;

объектов федерального или регионального значения, важных для экономики страны или региона. Также изменять границы ООПТ предлагают в тех случаях, когда территория безвозвратно утратила природную ценность.

Использовать земли ООПТ будут только, если нет других вариантов для размещения указанных объектов. На это потребуется специальное разрешение правительства РФ или главы региона, которое будет выдано после проведения экологической экспертизы и с одобрения специальной комиссии, в которую войдут депутаты Госдумы, сенаторы, представители правительства РФ и администрации президента, а также ФСБ.

В законопроекте указано, что на территории ООПТ можно будет строить “объекты государственного значения, имеющие существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации” или ее субъектов. Что именно подразумевается под такими “объектами государственного значения”, не уточняется. Строительство объектов иного назначения, например, жилья, гостиниц или турбаз, будет запрещено.

Туристов и местных жителей пустят на специально выделенные участки частичного хозяйственного использования, которые не включают в себя экосистемы, природные комплексы и прочие объекты, ради охраны которых создавался заповедник.

За использование земель ООПТ вводят специальный сбор, который должен расходоваться на нужды ООПТ. Арендатор или пользователь также обязуется минимизировать вред окружающей среде. По окончании использования земли должны будут рекультивировать и вернуть в состав ООПТ по упрощенной процедуре .

«На что мы соглашаемся?»

Несмотря на подробное описание в законопроекте многих механизмов, большинство участников “нулевых чтений” отметили, что документ оставляет слишком большое количество неопределенностей.

Больше всего вопросов вызвало размещение на территориях ООПТ объектов, важных для социально-экономического развития. Многочисленные эксперты сошлись в том, что основная проблема — в отсутствии четкого определения таких объектов. Даже в тексте пояснительной записки говорится, что авторам инициативы «представляется нецелесообразным определять объекты государственного значения» в этом документе.

Вопросы к тексту законопроекта озвучил зампредседателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов:

«Входят ли в проекты социально-экономического развития какие-либо проекты по добыче полезных ископаемых? Какие это проекты — касающиеся безопасности страны или проекты частных лиц, которые будут появляться и реализовываться массово?»

«Что касается федеральных объектов, давайте вынесем их в закон, чтобы все понимали, на что мы соглашаемся», — предложил он.

С большим докладом от имени природоохранного проекта “Земля касается каждого” выступил Михаил Крейндлин, член бюро Межрегиональной общественной организации “Экспертный совет по заповедному делу”. По его словам, самый большой риск, который несет в себе предлагаемый законопроект, это «лосиноостровизация» заповедной системы России. Сейчас через национальный парк «Лосиный остров» строят дорогу, оправдывая это «капитальным ремонтом». Подобные проекты, фрагментирующие заповедные зоны или просто наносящие им ущерб, уже сейчас пытаются организовать на десятках ООПТ, добавил Крейндлин.

Подавляющее большинство выступающих постаралось обойти стороной другую часть законопроекта, которая предлагает использовать территории ООПТ в целях обороны и безопасности. Однако Сергей Найденко, член-корреспондент РАН, директор Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северского все же обратил внимание, что нужды обороны и безопасности в документе тоже никак не уточняются.

“Обороноспособность государства бывает разная. Проведение учений на территории заповедников я видел своими глазами, зачем это делать на территории заповедника, не очень понятно. Так что здесь надо разделять”, — скаазал он.

Вице-президент Московского общества защиты животных, ответственный секретарь Совета по охране природы, экологии думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Горячев добавил, что с учетом тех формулировок, которыми сейчас написан законопроект, под нужды обороны и безопасности может попасть и строительство “генеральских дач” на заповедных землях.

Логическую точку в дискуссии поставил алтайский эколог Алексей Грибков, затронувший вопрос о материальной компенсации вреда природе.

“Разработчики законопроекта говорят о том, что плата за изъятие участков и размещение объектов на ООПТ — это некий компенсационный механизм. То есть они пытаются посчитать и заплатить. Меня здесь пугает тенденция коммерциализации всего и вся. Как сказал классик, «охранять природу — значит охранять Родину». Это очень важная вещь. Родиной торговать нельзя. А этот законопроект я назвал для себя законопроектом по торговле заповедниками. Все сводится к тому, что мы заберем ресурсов немножко, заплатим. Это порочная система, которая уничтожит уникальную систему ООПТ, самую большую, которая существует в мире”, — сказал Грибков.

Представительница администрации президента Надежда Нестерова взяла слово только в самом конце встречи. “ У нас нет задачи потерять нашу жемчужину, наш заповедный фонд. Но отмахиваться от накопившейся проблематики уже невозможно, есть большой пласт проблем, которые необходимо решить и прописать это в законе”, — сказала она.

Среди таких проблем, по ее словам, наличие населенных пунктов в заповедниках, мелкие региональные ООПТ, которые существуют только на бумаге, а на деле уже перестали существовать.

В завершение дискуссии замминистра экологии Евгений Марков поблагодарил всех присутствующих и призывал их давать конкретные предложения по изменению формулировок закона. Он добавил, что основная доработка подобных документов происходит ко второму, основному чтению в Госдуме. Некоторых из выступавших возмутило это замечание замминистра: мол, сначала стоило бы довести до ума проект, и только потом принимать, а не наоборот.

Модератор встречи напоследок напомнила, что речь в обсуждавшемся законопроекте идет не просто о какой-то земле, а о национальном наследии.